Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Biến thông điệp Đại hội XIV của Đảng thành hành động

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trả lời phỏng vấn. Ảnh: TTXVN

Phóng viên: Thưa đồng chí, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV đã đưa ra những thông điệp mang tính hiệu triệu rất cao. Điều quan trọng là các quyết sách này sẽ đi vào cuộc sống như thế nào để nhân dân được đồng hành và được thụ hưởng? Theo đồng chí thì thông điệp, lời hiệu triệu đó có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu chúng ta đặt ra đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao?

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Kỳ đại hội nào cũng có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng Đại hội XIV là một sự kiện chính trị trọng đại, rất đặc biệt. Đại hội lần này chúng ta không những đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới trong thời điểm mở ra một thời kỳ mới. Có thể nói như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu, đây là một thời khắc lịch sử để chúng ta bước qua một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc ta, vì mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Đại hội lần này cũng là để chúng ta khẳng định một nền tảng, cơ sở, điều kiện để thực hiện được khát vọng của nhân dân ta và mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như trong Di chúc của Người là làm sao nước ta được hòa bình, thống nhất, độc lập, giàu mạnh và sánh vai với các cường quốc năm châu. Thông điệp Tổng Bí thư Tô Lâm đọc tại phiên khai mạc Đại hội thể hiện một niềm tin vững chắc, đồng thời cũng là khát vọng mới, là sự đột phá về hành động. Đại hội truyền đi thông điệp về tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Phương pháp, phương thức xây dựng Văn kiện cũng cho thấy sự đổi mới rất quan trọng, từ việc chúng ta tổng hợp hết sức khoa học ba văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một báo cáo trung tâm. Không chỉ là lời hiệu triệu, Báo cáo mang tính hành động và khả thi cao để tập hợp, thống nhất trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện các mục tiêu, nhất là những mục tiêu mang tính đột phá chiến lược.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm khu tác nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phóng viên: Đối với Quân đội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định là xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay từ nhiệm kỳ này; trong đó xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nền tảng quyết định sự thành công, xin đồng chí cho biết rõ hơn về chủ trương, quyết sách này?



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng khi nói về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng Quân đội nói riêng, bàn đến nhiều quan điểm lớn: Quan điểm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; quan điểm xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ, hiện đại; quan điểm xây dựng đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu.

Để cụ thể hóa quan điểm này, lần này quan điểm Đảng ta đưa ra những phương châm hành động rất rõ, đó là tiếp tục xây dựng Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, nhân dân ta; phải tiếp tục xây dựng và lan tỏa hình ảnh, giá trị cao quý Bộ đội Cụ Hồ; Quân đội từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu. Đồng thời lần này, trong văn kiện, chức năng của Quân đội tiếp tục được khẳng định rõ hơn trong kỷ nguyên mới đó là chức năng chiến đấu, chức năng công tác, chức năng lao động sản xuất.

Từ quan điểm, mục tiêu xây dựng đó, chúng ta phải triển khai nhiều giải pháp, từ tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện; xây dựng đoàn kết, xây dựng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân. Tôi cho rằng, để hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Phiên họp lần thứ 15 của Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”. Đó là kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Phương châm “5 vững” đó là chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững.



Phóng viên: Thưa Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một đại hội mang ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với Đảng và đối với dân tộc, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Theo đồng chí, các cơ quan báo chí có vai trò như thế nào trong việc góp phần tuyên truyền những định hướng từ Đại hội để có thể lan tỏa sâu rộng được đến các tầng lớp nhân dân?

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Tôi có vinh dự được dự 3 kỳ Đại hội Đảng. Đối với Đại hội lần này, tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Cùng với công tác chuẩn bị Đại hội, công tác tuyên truyền đã được Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo từ rất sớm. Các cơ quan chức năng từ các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây và hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan báo chí chuẩn bị hết sức chủ động, toàn diện và có kế hoạch bài bản, qua đó thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của mình trước Đại hội, các đồng chí lãnh đạo, kể cả các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo của các địa phương trong hệ thống chính trị đều tham gia vào công tác tuyên truyền, trực tiếp thông tin, trả lời các cơ quan thông tấn, báo chí. Tôi thấy rất phấn khởi vì điều đó đã tạo ra một không khí gần gũi giữa các cấp ủy Đảng, giữa người cao nhất trong Đảng và những người đứng đầu của Đảng trong mối quan hệ gắn bó với nhân dân ở địa bàn của mình cũng như với nhân dân cả nước; đồng thời đã định hướng, làm rõ được những vấn đề mà nhân dân quan tâm, để nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ hơn, tin tưởng hơn nữa vào sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tại Đại hội lần này được triển khai với nhiều nội dung toàn diện, có tính tổng hợp, về những thành tựu của 40 năm đổi mới, về kết quả của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng gắn liền với việc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đặc biệt, chúng ta đã gắn kết công tác tuyên truyền với một sự kiện rất trọng đại, mang tính cách mạng, đó là việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để triển khai chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo ra sự đổi mới, kiến tạo cũng như một niềm tin mới, không gian phát triển mới mà nhân dân ta hết sức tin tưởng.

Cùng với đó, chúng ta đã chú ý gắn kết các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng với các nghị quyết mang tính cách mạng và các quyết sách đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị. Nội dung tổng thể đã khẳng định được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt được trong 40 năm qua; đặc biệt là những thành tựu rất quan trọng, toàn diện, có tính đột phá chúng ta đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh bên cạnh những thuận lợi còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng thời, tôi đánh giá rất cao việc chúng ta tích cực ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông. Điều này không những khẳng định được tính cách mạng, tính chuyên nghiệp, tính hiện đại mà còn cho thấy chúng ta đã xây dựng được một “thế trận” trong công tác thông tin, tuyên truyền, vừa hiện đại, vừa lan tỏa nhanh, mạnh, đa phương tiện trên nhiều hệ thống thông tin truyền thông khác nhau để bạn đọc trong nước cũng như bạn bè quốc tế được tiếp cận nhanh nhất, nhiều nhất những thông tin từ Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, đóng vai trò nòng cốt là Trung tâm báo chí Đại hội và đội ngũ báo chí, nhất là những cơ quan báo chí chủ lực - sau khi đã được sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đã hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả và giữ vững được định hướng như mong muốn của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như của các đại biểu dự Đại hội và nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!./.