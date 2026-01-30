Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà lưu niệm tặng Phó Đô đốc Mark Hammond. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát Tại buổi tiếp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Austrailia. Việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024 là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Nhấn mạnh, thời gian qua, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2010 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2018, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia được triển khai tích cực trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn; đối thoại - tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa binh Liên hợp quốc; hợp tác quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác đa phương về quốc phòng, nhất là trong khuôn khổ ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng)...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả giữa Hải quân hai nước, nổi bật là: thăm xã giao; tham gia các cơ chế đối thoại; đào tạo tiếng Anh, tập huấn chuyên ngành... Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các quân, binh chủng; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác hải quân song phương, tập trung trên một số nội dung chính gồm: thúc đẩy trao đổi đoàn, tham vấn nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; tăng cường hợp tác đào tạo và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; cứu hộ - cứu nạn...

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng gửi lời mời lãnh đạo lực lượng Quốc phòng và Hải quân Hoàng gia Austrailia, các doanh nghiệp quốc phòng Australi sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 3.

Phó Đô đốc Mark Hammond cảm ơn Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian tiếp; đồng thời thông tin về kết quả làm việc tốt đẹp giữa hai Bộ tư lệnh Hải quân hai nước. Phó Đô đốc nhấn mạnh, năm 2026 sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói chung và lực lượng Hải quân hai nước nói riêng, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển, hiệu quả./.