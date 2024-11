Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự AMICLC-1

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha – TTXVN phát

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, môi trường an ninh thế giới và khu vực đang có những biến động nhanh chóng, mạnh mẽ, khó đoán định. Trong khi các thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước... ngày càng nổi lên gay gắt, các vấn đề an ninh truyền thống cũng diễn biến phức tạp.

Những thách thức này vượt ra khỏi phạm vi, tầm kiểm soát của một quốc gia riêng lẻ, ảnh hưởng tới tình hình an ninh của mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu. Do đó, cần sự chung tay của các quốc gia thành viên ASEAN nói chung cũng như vai trò của những người đứng đầu tình báo quân sự/quốc phòng các nước ASEAN nói riêng trong kịp thời ứng phó, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Tại buổi tiếp, đại diện trưởng đoàn các nước ASEAN thông báo với Đại tướng Nguyễn Tân Cương kết quả AMICLC-1. Theo đó, các đại biểu đã có những cuộc thảo luận thực chất về các vấn đề an ninh đang nổi lên cũng như việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN. Hội nghị đã nhất trí thông qua Quy trình hoạt động chuẩn (SOP) và Điều khoản tham chiếu (TOR) để vận hành Cộng đồng tình báo quân sự/quốc phòng ASEAN (AMIC), công bố khởi động AMIC để chính thức đưa AMIC vào hoạt động. Thành công của hội nghị đóng góp vào việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tình báo quân sự/quốc phòng ASEAN, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh, phát triển của khu vực và thế giới. Nhân dịp này, đại diện trưởng đoàn các nước ASEAN đánh giá cao công tác tổ chức và chúc mừng Quân đội nhân dân Việt Nam về thành công của AMICLC-1.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn các quốc gia thành viên ASEAN đã ủng hộ sáng kiến AMIC của Việt Nam, đánh giá cao kết quả AMICLC-1. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, các nội dung trao đổi tại AMICLC-1 đã phản ánh những vấn đề cùng quan tâm, đề xuất phương hướng, hình thức hợp tác, chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh hiện nay.

AMICLC-1 cũng đánh dấu việc chính thức vận hành AMIC nhằm tăng cường sự đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, đồng thuận giữa lực lượng quân đội các quốc gia thành viên ASEAN. Hội nghị là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết của các quốc gia thành viên ASEAN trong hiện thực hóa mục tiêu “ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”. Đây cũng chính là mục tiêu Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và hướng tới, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực./.