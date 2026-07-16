Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm cùng thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm hỏi, động viên và chúc các đồng chí thương binh, bệnh binh luôn giữ gìn sức khỏe, chiến thắng thương tật, bệnh tật, xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh, là mái ấm tình thương, trọn nghĩa, vẹn tình đối với thương, bệnh binh. Đại tướng đánh giá cao Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh nặng. Đại tướng đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục thường xuyện quan tâm, chăm lo, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu mạnh. Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống 69 năm xây dựng và phát triển để nuôi dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh ngày càng tốt hơn.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Dịp này, Bộ Quốc phòng đang quyết liệt triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi cả nước. Đây không chỉ là một chiến dịch hành chính thông thường mà là mệnh lệnh từ trái tim, là lời hẹn danh dự, thiêng liêng của những người đang sống đối với những người đồng đội đã khuất. Theo thống kê, cả nước còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm kiếm được hài cốt; gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Thời gian qua, bất chấp thời tiết khắc nghiệt hay địa hình rừng sâu hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ thuộc 32 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc các đơn vị trong toàn quân đã băng rừng, lội suối khắp các mặt trận trong nước, trên đất bạn Lào và Campuchia, lật tìm từng tấc đất, khe đá để tìm kiếm, đưa các anh hùng, liệt sĩ về với đất mẹ. Đến ngày 14/7, các đơn vị trong toàn quân đã tìm kiếm được 1.390 hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định rõ tinh thần chỉ đạo: Không để sót thân nhân đủ điều kiện, không bỏ lỡ một cơ hội xác định danh tính, khẩn trương nhưng phải chính xác; còn một liệt sĩ chưa tìm thấy, còn một ngôi mộ chưa có tên thì chúng ta - những người mặc áo lính hôm nay vẫn còn tiếp tục hành trình bền bỉ này.

Bà Mã Thị Bích Nhạn, Giám đốc Trung tâm Điều d­­­­ưỡng th­­­­ương binh Duy Tiên thông tin, đơn vị đang nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và giải quyết chính sách cho 47 thương bệnh binh nặng có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81-100% đến từ nhiều địa phương trong nước và 1 thân nhân liệt sĩ.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình./.