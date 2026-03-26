Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Tổng thống Pháp

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải trình Quốc thư lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TTXVN phát

Trong buổi lễ trình Quốc thư, Đại sứ Trịnh Đức Hải đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt khác của Việt Nam tới Tổng thống Emmanuel Macron. Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, khuôn khổ quan hệ cao nhất là minh chứng cho sự tin cậy sâu sắc và gắn kết lịch sử bền chặt giữa hai dân tộc.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh trọng tâm trong nhiệm kỳ là tiếp nối đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đảm bảo các thỏa thuận cấp cao được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả. Với vị thế mới của quan hệ song phương, Đại sứ Việt Nam tại Pháp khẳng định hai bên cần có những hành động quyết liệt để đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các trụ cột.

Nhiệt liệt chúc mừng Đại sứ Trịnh Đức Hải nhận nhiệm vụ, Tổng thống Emmanuel Macron xúc động nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 5/2025 và nhờ Đại sứ chuyển mời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng thống Pháp bày tỏ sự yêu mến đối với đất nước Việt Nam cũng như ngưỡng mộ lòng hiếu khách của con người Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của mình tới Việt Nam và các trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Nice (6/2025) củng cố quyết tâm của Pháp trong việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhằm tạo đột phá trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, năng lượng và khoáng sản.

Trong bối cảnh thế giới biến động, hai bên nhấn mạnh sự tương đồng về quan điểm giữa hai nước về chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí về sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương và khu vực./.