Đại sứ Việt Nam tại Argentina khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong khuôn khổ các hoạt động của Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina năm 2026, các Đại sứ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Thái Lan và đại biện lâm thời Đại sứ quán Malaysia tại Buenos Aires đã có buổi gặp gỡ giao lưu với cộng đồng học thuật và sinh viên tại UCA. Trả lời các câu hỏi về quan hệ với các nước lớn, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục khẳng định mô hình "tự chủ chiến lược", đó là hợp tác với tất cả các cường quốc, không liên minh quân sự, không đứng về bên nào trong cạnh tranh nước lớn, đồng thời duy trì khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia. Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng đề cập đến chính sách quốc phòng nhất quán của Việt Nam dựa trên nguyên tắc "Bốn không": Không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình, và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đông đảo giáo sư, giảng viên và sinh viên Đại học Công giáo Argentina tham gia buổi đối thoại. Ảnh: Diệu Hương, phóng viên TTXVN tại Argentina

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết Việt Nam là quốc gia duy nhất duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp. Việt Nam có khả năng đối thoại với nhiều bên khác nhau và không bị xem là một phần của bất kỳ liên minh đối đầu nào. Đại sứ cho rằng cạnh tranh giữa các nước lớn là một thực tế khách quan trong quan hệ quốc tế. Việt Nam không tiếp cận quan hệ với các nước lớn từ lăng kính an ninh, cũng không lựa chọn đứng về bên nào. Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.

Đề cập tới sự quan tâm của các sinh viên đối với quan hệ giữa các cường quốc và ASEAN, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ tin tưởng vào vai trò trung tâm của ASEAN gắn liền với khả năng điều tiết cạnh tranh giữa các cường quốc, duy trì đối thoại, ngăn ngừa xung đột và xây dựng lòng tin chiến lược.

Về phần mình, Đại sứ Phillipines, Grace T. Cruz-Fabella, Chủ tịch Ủy ban ASEAN 2026 tại Argentina giới thiệu những nét khái quát về ASEAN, một trong những khu vực kinh tế năng động nhất thế giới, có GDP hơn 4.000 tỷ USD, dựa trên 3 trụ cột chính: công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Bà cũng cho biết tháng 5 vừa qua nước này đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại thành phố Cebu, Phillipines.

Đại sứ Indonesia, Thái Lan và đại biện lâm thời Đại sứ quán Malaysia cũng trả lời nhiều câu hỏi của sinh viên UCA liên quan tới quan hệ hợp tác và triển vọng mở rộng trao đổi thương mại, kinh tế với Argentina.

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt phát biểu về chính sách đối ngoại của Việt Nam tại Đại học Công giáo Argentina (UCA). Ảnh: Diệu Hương, phóng viên TTXVN tại Argentina

Nhân dịp này, trong buổi làm việc với đại diện trường, Tiến sĩ Miguel Ángel Schiavone, Hiệu trưởng UCA, bày tỏ chuyến thăm của Ủy ban ASEAN tại Buenos Aires mang đến cơ hội tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Argentina và Đông Nam Á, thúc đẩy đối thoại giữa các nhà ngoại giao và sinh viên, và khám phá các cơ hội hợp tác học thuật trong tương lai. Về phần mình, Tiến sĩ Verónica Muñoz, Giám đốc Quan hệ Quốc tế và Hợp tác Học thuật khẳng định quốc tế hóa là một ưu tiên chiến lược của trường đại học. UCA hiện đang tăng cường trao đổi sinh viên và giảng viên với nhiều trường đại học trên thế giới, mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, quốc tế hóa chương trình giảng dạy, các sáng kiến học tập hợp tác và các dự án tham gia toàn cầu. Đại học UCA cũng mong muốn tăng cường sự gắn kết với châu Á và ASEAN.

UCA là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu của Argentina và Mỹ Latinh. Được thành lập vào năm 1958, UCA có nhiều trụ sở và cung cấp các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ về các ngành khoa học xã hội - nhân văn, luật, kinh tế, kỹ thuật, y khoa và thần học./.