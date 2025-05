Đại sứ Uladzimir Baravikou: Thúc đẩy quan hệ Belarus - Việt Nam tiếp tục phát triển năng động

Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou trả lời phỏng vấn báo chí về nội dung chuyến thăm và quan hệ hợp tác hai nước. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Nhân dịp này, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou đã trả lời phỏng vấn báo chí về nội dung chuyến thăm và quan hệ hợp tác hai nước.



*Phóng viên: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Belarus. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Belarus. Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và kỳ vọng chuyến thăm đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước?



* Đại sứ Uladzimir Baravikou: Đất nước và nhân dân hai nước chúng ta đang kỷ niệm những ngày lễ lịch sử quan trọng: 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm chiến thắng vẻ vang của nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và 80 năm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trước Đức quốc xã. Tôi xin chúc mừng tất cả chúng ta nhân những sự kiện quan trọng này.



Chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm tới Belarus vào đúng ngày diễn ra kỷ niệm những chiến thắng to lớn mang ý nghĩa rất tượng trưng. Tôi tin chắc rằng, điều này sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai nước chúng ta. Mối quan hệ dựa trên truyền thống hữu nghị, tin cậy, giúp đỡ và hiểu biết lẫn nhau, được thiết lập trong thế kỷ trước trong chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Minsk vào năm 1957 và 1961.

Tình bạn của hai nước chúng ta đã được thử thách qua thời gian. Người Belarus cùng với các dân tộc khác ở Liên Xô trước đây đã góp phần vào chiến thắng của nhân dân Việt Nam trước đế quốc Mỹ và công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Hàng ngàn người Việt Nam đã học tập và làm việc tại đất nước chúng tôi.

Chúng ta không dừng lại ở đó và tiến về phía trước. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn cùng nhau. Các nhà lãnh đạo của hai nước chúng ta, Tổng thống Lukashenko và Tổng Bí thư Tô Lâm đều chân thành nỗ lực đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm và cuộc gặp với Tổng thống Lukashenko sẽ tạo động lực đáng kể cho sự phát triển quan hệ nhiều mặt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và nhân đạo, đồng thời đóng phần lớn vào tăng cường tình hữu nghị, lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước chúng ta.



*Phóng viên: Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác hai nước không ngừng được tăng cường. Xin Đại sứ cho biết những điểm nhấn nổi bật trong quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua và hai bên cần có những biện pháp gì để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phù hợp với quan hệ chính trị cấp cao và nguyện vọng của nhân dân hai nước?



* Đại sứ Uladzimir Baravikou: Việt Nam đã và đang là đối tác ưu tiên của Belarus tại Đông Nam Á. Trong hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chúng ta đã tích lũy được một nền tảng vững chắc. Đất nước chúng tôi đã đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm hai lần. Đã có ba chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia và các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cơ quan hành pháp và lập pháp diễn ra thường xuyên.

Hơn một trăm văn bản song phương liên quốc gia, liên chính phủ, liên bộ, ban ngành và liên khu vực đã được ký kết. Hàng chục dự án lớn trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư đã được triển khai.

Phạm vi hợp tác rộng và đa dạng – từ quốc phòng và an ninh đến văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch. Thật khó để nêu tên một lĩnh vực mà hai nước chúng ta chưa thiết lập được các mối quan hệ cùng có lợi.



Chỉ riêng trong ba năm qua, đã có hơn hai chục chuyến thăm của các nhà lãnh đạo và cán bộ các cơ quan an ninh được tổ chức và hàng chục văn bản song phương đã được ký kết. Việc trao đổi thông tin và công nghệ đã được thiết lập thường xuyên. Sự tương tác này đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo an ninh và hòa bình cũng như giúp tăng cường năng lực phòng thủ của hai nước chúng ta.

Mối quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục đã được thiết lập. Nhiều người Việt Nam vẫn còn nhớ về những năm tháng học tập tại các trường đại học Belarus. Cho đến ngày nay, Belarus vẫn sẵn sàng tiếp nhận sinh viên Việt Nam theo học các chuyên ngành có nhu cầu cao nhất, bao gồm ngành công nghiệp bán dẫn.

Một ưu tiên khác là đơn giản hóa việc tiếp xúc giữa người dân hai nước. Năm nay, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Belarus đã có hiệu lực. Chúng tôi hy vọng rằng đường bay thẳng sẽ được mở trong tương lai gần.

Người Belarus biết rõ và rất yêu thích các khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Họ thích thời tiết địa phương, các dịch vụ và chất lượng dịch vụ cao của Việt Nam. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu công dân Việt Nam đến thăm các viện điều dưỡng, khu bảo tồn thiên nhiên của Belarus, tham quan các địa điểm quân sự nổi tiếng và đắm mình vào bầu không khí truyền thống lâu đời của người dân Belarus.

Chúng ta vẫn còn nhiều dự án chung mới ở phía trước. Nhiệm vụ chính của chúng ta là tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện chúng.

Hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư là lĩnh vực ưu tiên của quan hệ song phương. Belarus nỗ lực phát triển quan hệ thương mại cân bằng và cùng có lợi với Việt Nam. Việt Nam là đối tác chiến lược của chúng tôi, đồng thời là “cửa sổ” mở rộng xuất khẩu của Belarus sang Đông Nam Á. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường đóng góp để đảm bảo an ninh lương thực tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng có thể bắt đầu cung cấp các sản phẩm thịt bò Belarus cho thị trường Việt Nam trong tương lai rất gần.

Một hình thức hợp tác mới là hợp tác công nghiệp. Một ví dụ thành công là dự án liên doanh sản xuất lắp ráp ô tô tại tỉnh Hưng Yên. Các dự án triển vọng khác cũng đang được phát triển. Chúng tôi có nhiều lĩnh vực để đề xuất cho các bạn Việt Nam. Xe tải ben BelAZ, xe tải MAZ và xe đầu kéo Belarus hiệu suất cao rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Việt Nam thể hiện sự quan tâm đáng kể đến bí quyết công nghệ của Belarus trong các lĩnh vực công nghệ cao, số hóa, công nghiệp, dược phẩm, nông nghiệp, sản xuất thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác. Belarus sẵn sàng hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi các công nghệ mới nhất nhằm tăng cường an ninh công nghệ cho Việt Nam. Đổi lại, khối lượng cung cấp gạo, hạt, cà phê, trái cây và sản phẩm cá của Việt Nam cho Belarus cũng ngày càng tăng. Gần đây, các loại vi mạch và thiết bị điện tử Việt Nam mang thương hiệu “Made in Vietnam” đã trở nên phổ biến rộng rãi.

Các doanh nghiệp Belarus và Việt Nam thường xuyên tham gia các triển lãm quốc tế được tổ chức tại hai nước. Từ ngày 2 - 5/4, Belarus có gian trưng bày lớn nhất tại Hội chợ quốc tế “Vietnam EXPO 2025”. Bên lề sự kiện, diễn đàn doanh nghiệp Belarus-Việt Nam đã được tổ chức thành công với sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp đến từ hai nước.

Vào năm 2023, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt mức kỷ lục trong lịch sử quan hệ song phương hiện đại, cùng với những thành tựu khác, nhờ vào Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU), vào ngày 29/5/2025 sẽ tròn 10 năm ký kết.

Belarus, nước giữ chức Chủ tịch EAEU năm 2025, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hiệu quả thỏa thuận, bao gồm mở rộng sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại thị trường các nước thành viên EAEU.

Belarus và Việt Nam thường xuyên “đồng bộ giám sát” các lĩnh vực hợp tác quan trọng, gần đây nhất là trong Khóa họp của Ủy ban liên Chính phủ Belarus-Việt Nam về hợp tác kinh tế- thương mại, khoa học và kỹ thuật tại Hà Nội vào ngày 1/4.

Việc cần làm tiếp theo là thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã đạt được và theo đúng các kế hoạch đã đề ra; tận dụng hiệu quả mọi cơ hội để tháo gỡ các rào cản, vướng mắc nhằm tăng cường thương mại song phương và thu hút đầu tư, trao đổi công nghệ hiện đại, tạo ra các cơ sở sản xuất chung và việc làm mới, triển khai các dự án kinh doanh triển vọng.

Có nhiều lĩnh vực mà Belarus và Việt Nam có thể tăng cường và mở rộng hợp tác cùng có lợi thời gian tới.

Lĩnh vực trọng tâm vẫn là thương mại và kinh tế. Như Tổng thống Lukashenko đã nói “Nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu. Một nền kinh tế mạnh là điều cần thiết để đảm bảo tính bền vững và an ninh của đất nước.” Tôi chắc chắn những lời này mang tính thời sự đối với mọi quốc gia.

Hệ thống kinh tế của Belarus và Việt Nam có tính bổ sung cho nhau. Chúng ta không phải là đối thủ cạnh tranh mà là đối tác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn Việt Nam công nghệ và bí quyết trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dược phẩm, số hóa và sản xuất thực phẩm. Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác giáo dục hai nước.

Như bạn đã biết, Belarus đã gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có năng lượng hạt nhân. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên đã được xây dựng và đang hoạt động thành công ở Belarus. Chương trình không gian vũ trụ đang được triển khai, một số vệ tinh đã được phóng. Vào tháng 3/2024, phi hành gia người Belarus đầu tiên là Marina Vasilevskaya đã bay lên Trạm vũ trụ quốc tế. Đây là những lĩnh vực hợp tác đầy hứa hẹn với Việt Nam.

Chúng ta cần những điểm hỗ trợ mới để có thể phát triển tình bạn. Vì thế điều quan trọng là chúng ta phải giao tiếp thường xuyên hơn. Việc xây dựng các mối quan hệ giữa các cá nhân, tổ chức các sự kiện văn hóa và thực hiện các dự án giáo dục cho phép chúng ta trở nên gần gũi, hiểu nhau hơn...

Tôi thực sự tin tưởng rằng chúng ta có triển vọng hợp tác to lớn và tình hữu nghị truyền thống, chân thành giữa nhân dân hai nước chính là nền tảng để quan hệ Belarus-Việt Nam tiếp tục phát triển năng động.



*Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!