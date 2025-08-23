Đại sứ UAE đánh giá cao lợi thế về môi trường đầu tư của Tây Ninh

Ông Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam, đánh giá cao lợi thế của Tây Ninh về cảnh quan và môi trường đầu tư. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, những năm qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và UAE không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, UAE hiện là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Thanh, Tây Ninh là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, giữ vị trí chiến lược trong việc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) thông qua các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát. Đây cũng là cửa ngõ giao lưu quan trọng của tiểu vùng Mekong. Tây Ninh đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng phát triển ở các lĩnh vực như: năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối), nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại – dịch vụ và du lịch văn hóa, tâm linh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh mong muốn, thông qua Đại sứ, các nhà đầu tư, doanh nghiệp UAE sẽ quan tâm, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Tây Ninh. Chính quyền tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, với môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và hiệu quả cho các đối tác quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp UAE.

Về phía UAE, Đại sứ Bader Almatrooshi đánh giá cao lợi thế của Tây Ninh về cảnh quan và môi trường đầu tư. Đại sứ cho biết trong năm qua, UAE đã vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức, đây là dấu mốc quan trọng góp phần hiện thực hóa cơ hội thúc đẩy thương mại song phương.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, lượng du khách từ UAE đến Việt Nam sẽ gia tăng, qua đó mở rộng hợp tác về văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia. Ông Bader Almatrooshi cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tây Ninh, tích cực tham gia các hội chợ thương mại quốc tế, đặc biệt là tại UAE. Đây sẽ là cơ hội quan trọng để địa phương tiếp xúc và kết nối với các nhà đầu tư không chỉ từ UAE mà còn từ nhiều quốc gia khác.

Đại sứ UAE cũng khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam kết nối với các đối tác tại UAE, bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, sự hợp tác giữa hai bên sẽ sớm mang lại những kết quả thiết thực./.