“Đại sứ số” - môi trường để phụ nữ rèn luyện kỹ năng số

Chị Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, quản lý hồ sơ phụ nữ bằng các ứng dụng AI. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Theo đó, các thành viên trong từng chi bộ sẽ được hướng dẫn trực tiếp trên laptop, điện thoại những việc nhỏ nhất như sửa chính tả, đến việc nâng cao như tạo các clip tuyên truyền bằng sử dụng ứng dụng AI. Hoạt động hướng dẫn này sẽ được cập nhật thường xuyên trên các nhóm zalo của chi bộ để vừa làm trực tiếp, vừa được giải đáp thắc mắc ngay trong quá trình làm việc.



Bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, mô hình “Đại sứ số” là môi trường để cán bộ, đảng viên rèn luyện kỹ năng số; sử dụng thành thạo công cụ làm việc số, phần mềm trong hệ thống Hội, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời, hướng dẫn hỗ trợ hội viên phụ nữ, nhân dân thực hiện kỹ năng số cơ bản, an toàn trong đời sống và công việc. Mô hình này cũng là nơi lan tỏa văn hóa số, xây dựng người cán bộ Hội thời đại mới: có tri thức, đạo đức, trách nhiệm trên không gian số. Các thành viên trong “Đại sứ số” sẽ tự học, rèn luyện kỹ năng số; tham gia đầy đủ sinh hoạt, tập huấn. Mỗi thành viên hỗ trợ ít nhất 1 cán bộ hoặc hội viên phụ nữ hoặc người dân còn hạn chế kỹ năng số. Từng thành viên cũng gương mẫu sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, ứng xử văn minh trên môi trường mạng. Chị Đặng Thanh Như, Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, hướng dẫn cho các thành viên cách xây dựng clip tuyên truyền bằng các ứng dụng Chat Copilot, Canva, CapCut. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Theo chị Đặng Thanh Như, Ủy viên Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp, để mô hình "Đại sứ số" được triển khai hiệu quả, các thành viên cần nắm chắc kỹ năng, thao tác số và tự học hỏi thêm các kỹ năng mềm, kỹ năng về nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền. Chị Như cũng tham gia các lớp ứng dụng công nghệ thông tin (AI, Chat Copilot, Chat Gemini, Chat GPT, AIVA chat, Canva, Suno, ...) hữu ích nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong công tác Hội.

Thời gian qua, chị Như đã hướng dẫn 9 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công tác Hội tại cơ sở với hơn 480 cán bộ hội, chi tổ hội; hướng dẫn, chia sẻ và hỗ trợ online về kỹ năng công nghệ số cho hơn 370 lượt cán bộ. Bên cạnh đó, chị còn thiết kế tài liệu tuyên truyền, video truyền thông sinh động; hướng dẫn và hỗ trợ Hội Phụ nữ xã, phường xây dựng, thành lập và duy trì hoạt động các mô hình số như: Gia đình số, Phụ nữ số, Chi hội số, tổ/nhóm Công nghệ số cộng đồng.



Đánh giá về tính hiệu quả trong ứng dụng số và nâng cao năng lực quản lý của phụ nữ, chị Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ tỉnh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của Hội từng bước được nâng cao. Hiện nay, 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử; mô hình “phòng họp không giấy” được triển khai; các cuộc họp trực tuyến được tổ chức thường xuyên, góp phần bảo đảm thông tin thông suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đang trực tiếp hướng dẫn các thành viên sử dụng công nghệ số. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Bên cạnh đó, dữ liệu hội viên từng bước được số hóa, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và theo dõi. Công tác tuyên truyền cũng có nhiều đổi mới thông qua việc khai thác các nền tảng số như zalo, facebook, fanpage và trang thông tin điện tử của Hội, giúp thông tin được lan tỏa nhanh chóng, rộng rãi. Đồng thời, đội ngũ cán bộ hội không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng số; chủ động ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới - chị Nguyễn Thị Cúc cho biết thêm./.