Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bắc Kinh ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Ảnh: Hải Yến - PV TTXVN tại Trung Quốc

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và lũ lụt, sạt lở do hoàn lưu bão, các tỉnh, thành phố phía Bắc nước ta chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đời sống người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt hết sức khó khăn, đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, biện pháp kịp thời nhằm ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, chăm lo cho đời sống của nhân dân, đồng thời kêu gọi cả cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và tinh thần toàn thể người dân Việt Nam trong và ngoài nước đồng lòng hướng về đồng bào vùng bị thiên tai, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Phạm Sao Mai kêu gọi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục đời sống và sản xuất.

Tại Lễ phát động, Đại sứ Phạm Sao Mai đã cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam tại Bắc Kinh và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đã tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3.

Đặc biệt, trước khi Đại sứ quán tổ chức Lễ phát động, được tin bà con nhân dân một số tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão lũ, từ mấy ngày trước, bà con kiều bào và đại diện lưu học sinh Việt Nam ở Trung Quốc đã gửi quà đến Đại sứ quán, với mong muốn đóng góp một chút tình cảm nhỏ bé, hỗ trợ bà con ở trong nước sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã duy trì trao đổi, kịp thời làm việc với các cơ quan liên quan của Trung Quốc trong việc phối hợp kiểm soát lượng nước trên thượng nguồn sông suối khu vực biên giới hai nước, điều phối các cơ quan chức năng giảm hoặc đóng cửa xả tại các đập thủy điện và thông báo kịp thời các thông tin cụ thể về thời điểm, thời gian và lưu lượng xả lũ, qua đó giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra tại lưu vực sông suối khu vực miền Bắc nước ta.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và phía Trung Quốc trong công tác giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả bão lũ./.