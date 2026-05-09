Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm ảnh “Gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào”

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm giới thiệu với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak về các tư liệu lịch sử được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Với hình thức trình bày cô đọng và hiện đại, triển lãm đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc tới đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, hướng tới mục tiêu tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.



Nội dung triển lãm được xây dựng công phu, sử dụng nhiều tư liệu lịch sử về mối quan hệ son sắt Việt Nam - Lào, với hình ảnh các vị lãnh tụ vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Souphanouvong và Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Những hình ảnh về liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào trong chiến tranh được tái hiện sinh động, khẳng định nền tảng vững chắc mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, tạo tiền đề cho giai đoạn mới - giai đoạn gắn kết chiến lược giữa hai nước.



Triển lãm ảnh được tổ chức nhân dịp Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Việt Nam, do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Tú-PV TTXVN tại Lào

Triển lãm cũng trưng bày các hình ảnh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; những thành tựu của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; cùng các hình ảnh về công trình, dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Việt Nam tại Lào.



Trong hai ngày diễn ra triển lãm, sự kiện đã thu hút đông đảo lãnh đạo, cán bộ các bộ, ban, ngành của Lào; cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đến tham quan./.