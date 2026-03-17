Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cập nhật chính sách phòng thủ dân sự mới của nước sở tại

Ngôi nhà bị phá hủy do tên lửa tại Haniel, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tối 16/3 (giờ địa phương) đã gửi thông báo tới cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này về việc cập nhật chính sách phòng thủ dân sự mới của Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Theo thông báo, chính sách phòng thủ dân sự mới được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ 20h00 ngày 16/3 đến 20h00 ngày 18/3 tới, với các mức độ khác nhau tùy theo từng khu vực.

Cụ thể, tại nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung Israel - như tuyến biên giới phía Bắc, Cao nguyên Golan, Galilee Thượng, các thung lũng phía Bắc, Vịnh Haifa, Carmel, Menashe, Wadi Ara, Sharon, khu vực đô thị Tel Aviv và vùng phụ cận, Yarkon, Shephelah, Jerusalem, Shephelah Judea, Lachish, trung tâm Negev và Eilat - tiếp tục áp dụng mức “hoạt động hạn chế”. Theo đó, người dân được phép tụ họp tối đa 50 người tại địa điểm có thể tiếp cận nơi trú ẩn đạt chuẩn trong thời gian quy định khi có cảnh báo; không tổ chức các hoạt động giáo dục; các cơ sở làm việc được phép hoạt động nếu bảo đảm khả năng tiếp cận nơi trú ẩn; các bãi biển tiếp tục đóng cửa đối với công chúng.

Trong khi đó, tại một số khu vực khác như Nam Golan (trừ Katzrin và Kedmat Zvi), Galilee Hạ và Trung Galilee, một số khu vực, địa bàn thuộc Sharon, Jerusalem, Shephelah Judea (trừ Beit Shemesh) và Lachish, chính sách được điều chỉnh nới lỏng một phần. Theo đó, một số hoạt động giáo dục, nhất là giáo dục đặc biệt, có thể được tổ chức tại các cơ sở có nơi trú ẩn đạt chuẩn, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Israel.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến nghị cộng đồng người Việt tiếp tục theo dõi sát các thông báo và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa IDF, chủ động nắm rõ vị trí các điểm trú ẩn gần nơi ở và nơi làm việc, giữ bình tĩnh, tuân thủ quy định của chính quyền sở tại và nhanh chóng di chuyển tới điểm trú ẩn khi có cảnh báo an ninh./.