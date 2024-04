Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh trao tặng cho Tổng Giám đốc Nhật báo El Moudjahid, ông Brahim Takheroubt, bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao lá cờ Quyết thắng của Việt Nam cho Bộ trưởng quốc phòng Algeria nhân chuyến thăm nước này vào năm 1976. Ảnh: Trung Khánh - PV TTXVN tại Algeria

Tham dự họp báo, về phía Algeria có ông Messaoud Ghesri Phó Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria, đại diện các Uỷ ban của Quốc hội Nhân dân Algeria, Hội đồng Dân tộc Algeria, Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Algeria, Tổng Giám đốc Nhật báo El Moudjahid, đại diện ngoại giao đoàn và đông đảo các nhà báo, các cựu chiến binh, bạn bè Algeria tới dự.

Về phía Việt Nam, ngoài đoàn đại biểu của Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Trần Quốc Khánh dẫn đầu, còn có sự tham dự của đại diện Cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam và đoàn làm phim của Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội đang có mặt tại Algeria để thực hiện bộ phim tài liệu “Điện Biên Phủ nhìn từ Châu Phi”.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Trần Quốc Khánh đã nêu bật ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đối với nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Đối với cách mạng Algeria, đây thực sự là nguồn cảm hứng, niềm tin và sự cổ vũ to lớn để nhân dân Algeria đứng lên làm cách mạng ngày 1/11/1954.

Đại sứ khẳng định các bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneve đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần phải được truyền lại cho thế hệ trẻ hai nước để cùng nhau vun đắp, xây dựng quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp trên mọi phương diện.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt đoàn làm phim, Thượng tá Lê Quang Huy đã chia sẻ về những câu chuyện xúc động, những tình cảm nồng hậu mà người dân Algeria dành cho đoàn trong những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi rong ruổi thực hiện bộ phim tài liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Mỗi nơi đoàn làm phim đến tác nghiệp đều nghe thấy người dân Algeria reo lên những tiếng thân thương như "Việt Nam - Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp".

Các đại biểu Algeria cho biết nhiều người Algeria xem chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng chung của 2 dân tộc, cuộc cách mạng Algeria và cách mạng Việt Nam có mối liên hệ mật thiết, gắn liền. Họ vẫn nhớ như in những cột mốc lịch sử quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ, của sự kiện Hiệp định Geneve được ký kết cũng như những câu nói đi vào lòng người của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Algeria năm 1976.

Sau cuộc họp báo, nhiều đại biểu là các cựu chiến binh, người dân Algeria đã nán lại gặp gỡ các đại biểu Việt Nam để thể hiện tình cảm yêu mến, sự ngưỡng mộ đối với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh chống đế quốc cũng như về những thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay./.