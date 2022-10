Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ song phương Việt Nam - Croatia

Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo. Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1994, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Croatia nhằm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Croatia, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu (EVFTA) trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cho biết trong thời gian qua, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Croatia phát triển tốt đẹp. Hai bên tích cực trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trong nhiều năm qua. Thủ tướng hai nước có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi về quan hệ song phương trong khuôn khổ các Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) và các diễn đàn của Liên hợp quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã thăm Croatia vào tháng 7/2001, tháng 5/2007 và tháng 7/2014. Về phía Croatia, Thứ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế (10/2001) đã thăm Việt Nam (vào tháng 12/1998 và tháng 10/2021). Tổng thống Croatia Stjepan Mesic đã thăm chính thức Việt Nam vào tháng 3/2008. Hai bên hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng đóng góp nhiều sáng kiến cho các cơ chế hợp tác trong khu vực và thế giới.

Trong đại dịch COVID-19, hai nước đã thể hiện tình hữu nghị, sự chia sẻ lẫn nhau trong lúc khó khăn và quyết tâm chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Tháng 10/2021, Croatia hỗ trợ Việt Nam 60.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo khẳng định chuyến thăm Cộng hòa Croatia của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là dịp để Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Cộng hòa Croatia khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai nước, cũng như hợp tác giữa Việt Nam và EU. Đây cũng là dịp để Việt Nam vận động các nước thành viên EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), kiến nghị để EC dỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia nhấn mạnh, Việt Nam và Cộng hòa Croatia có mối quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp. Croatia là thành viên EU, ASEM và là một trung tâm du lịch, dịch vụ logistics ở châu Âu với các cảng biển nước sâu, công nghiệp đóng tàu, năng lượng sạch, dược phẩm, kho cảng vận chuyển khí hóa lỏng phát triển. Trong khi đó, thị trường Việt Nam với thế mạnh về công nghiệp nhẹ như may mặc, da giầy; nuôi trồng thủy sản, sản xuất và chế biến nông sản, du lịch… hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường Croatia.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo, trong những năm gần đây, quan hệ thương mại Việt Nam - Croatia đã có bước tăng trưởng đáng kể. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt năm 2019 đạt trên 116 triệu USD, tăng 168,5% so với năm 2014. Năm 2021, thương mại hai chiều Việt Nam - Croatia đã lấy lại được đà tăng trưởng sau dịch COVID-19 với trên 90 triệu USD, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 52,6 triệu USD, tăng 4,4% so với năm 2020. Trong giai đoạn 2015 – 2021, tốc độ tăng trưởng thương mại giữa hai nước đạt trung bình 14%/năm. Riêng 8 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 87,6 triệu USD, tăng 46,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 58,1 triệu USD, tăng 76%.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo bày tỏ tin tưởng sau chuyến thăm này, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Croatia sẽ ngày càng được đẩy mạnh, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi, xem xét khả năng triển khai hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như hàng hải, đóng tàu, logistic, năng lượng sạch; thúc đẩy hợp tác du lịch, giáo dục và đào tạo.

Trong bối cảnh Croatia sắp tham gia Khu vực Schengen và sử dụng đồng tiền chung châu Âu (đồng euro) từ ngày 1/1/2023, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cho rằng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Croatia rất lớn, tạo cơ hội để tăng cường giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước khai thác mạnh mẽ hơn nữa thị trường của nhau, tăng cường trao đổi các sản phẩm du lịch. Đại sứ cho rằng Việt Nam cần tận dụng cơ sở hạ tầng logistics của Croatia để giảm chi phí, thời gian vận chuyển hàng hóa vào châu Âu/ EU.

Đối với những doanh nghiệp Việt Nam muốn làm ăn ở thị trường Croatia, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam cần tranh thủ tối đa các lợi thế do EVFTA và sắp tới là EVIPA mang lại; chủ động hơn nữa trong việc tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu thị trường, lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, ổn định nguồn cung, cũng như đáp ứng thời gian vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng cam kết. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của EU, cải tiến mẫu mã, bao bì đẹp, giá cả cạnh tranh và đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu./.