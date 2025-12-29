Đại sứ Nga Bezdetko: Tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Liên bang Nga

Tại họp báo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko khẳng định năm 2025 là một năm đặc biệt phong phú về các sự kiện ở nhiều bình diện khác nhau, ghi dấu những mốc son lịch sử như kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Việt Nam và 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Nga không ngừng được củng cố dựa trên sự tin cậy chính trị và đối thoại thực chất ở các cấp. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko phát biểu tại họp báo. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Đại sứ G.S. Bezdetko nhấn mạnh, nền tảng then chốt cho điều này chính là đối thoại thường xuyên và thực chất ở các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam.



Sự kiện trung tâm của năm chính là chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, dẫn đến việc ký kết gói thỏa thuận gồm 20 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và đào tạo nhân lực, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho giai đoạn hợp tác mới. Hình ảnh các quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ nhân ngày Chiến thắng đã trở thành minh chứng sinh động cho sự tương đồng trong quan điểm lịch sử và sự trân trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc.



Bên cạnh đó, Nga cũng luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn, điển hình là việc hỗ trợ 30 tấn hàng cứu trợ cho người dân miền Trung sau thiên tai vào tháng 10 vừa qua.



Đánh giá về các thành tựu hợp tác kinh tế, Đại sứ Nga dẫn chứng sự thành công của nhà máy lắp ráp xe ô tô GAZ tại Đà Nẵng với 3.000 xe được cung cấp ra thị trường và sự hiện diện mạnh mẽ của Tập đoàn TH True Milk tại Nga như những mô hình hợp tác hiệu quả. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch đã ghi nhận sự bùng nổ khi số lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 590.000 lượt trong 11 tháng, dự kiến sẽ vượt mốc kỷ lục 650.000 lượt vào cuối năm nhờ việc nối lại các đường bay thẳng tới nhiều địa điểm như Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc.



Thông tin thêm, Trưởng đại diện thương mại Nga tại Việt Nam Vyacheslav Kharinov cho biết, hai nước hiện đang tích cực triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác đến năm 2030.