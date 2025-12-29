Tin tức
Đại sứ Nga Bezdetko: Tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Liên bang Nga
Tại họp báo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko khẳng định năm 2025 là một năm đặc biệt phong phú về các sự kiện ở nhiều bình diện khác nhau, ghi dấu những mốc son lịch sử như kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Việt Nam và 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Nga không ngừng được củng cố dựa trên sự tin cậy chính trị và đối thoại thực chất ở các cấp.
Sự kiện trung tâm của năm chính là chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, dẫn đến việc ký kết gói thỏa thuận gồm 20 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và đào tạo nhân lực, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho giai đoạn hợp tác mới. Hình ảnh các quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ nhân ngày Chiến thắng đã trở thành minh chứng sinh động cho sự tương đồng trong quan điểm lịch sử và sự trân trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc.
Bên cạnh đó, Nga cũng luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn, điển hình là việc hỗ trợ 30 tấn hàng cứu trợ cho người dân miền Trung sau thiên tai vào tháng 10 vừa qua.
Đánh giá về các thành tựu hợp tác kinh tế, Đại sứ Nga dẫn chứng sự thành công của nhà máy lắp ráp xe ô tô GAZ tại Đà Nẵng với 3.000 xe được cung cấp ra thị trường và sự hiện diện mạnh mẽ của Tập đoàn TH True Milk tại Nga như những mô hình hợp tác hiệu quả. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch đã ghi nhận sự bùng nổ khi số lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 590.000 lượt trong 11 tháng, dự kiến sẽ vượt mốc kỷ lục 650.000 lượt vào cuối năm nhờ việc nối lại các đường bay thẳng tới nhiều địa điểm như Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc.
Thông tin thêm, Trưởng đại diện thương mại Nga tại Việt Nam Vyacheslav Kharinov cho biết, hai nước hiện đang tích cực triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác đến năm 2030.
Ông Vyacheslav Kharinov cho biết Nga đang tập trung vào các dự án mang tính cấu trúc trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và đặc biệt là dược phẩm. Trưởng đại diện thương mại Nga khẳng định việc triển khai các dự án nội địa hóa sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm và công nghệ cao, cùng việc hoàn thiện cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ sẽ giúp mở rộng sự hiện diện của Nga và tạo thêm năng lực mới cho nền kinh tế Việt Nam.
Trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và giao lưu nhân dân, Đại sứ G.S. Bezdetko và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Vladimir Murashkin đã nêu bật những kết quả khả quan trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nga tiếp tục dành 1.000 suất học bổng hằng năm cho sinh viên Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc chuyển đổi Phân viện tiếng Nga Pushkin tại Hà Nội thành Trung tâm ngôn ngữ Nga cấp khu vực. Các hoạt động văn hóa trong năm 2025 diễn ra vô cùng sôi động với Những ngày Moskva tại Hà Nội, Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga và hàng loạt buổi biểu diễn nghệ thuật hàn lâm của các đoàn múa ballet, nhạc giao hưởng Nga tại Nhà hát Hồ Gươm.
Ông Vladimir Murashkin chia sẻ, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga luôn ưu tiên kết nối thế hệ trẻ hai nước và triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo, nghiên cứu chung để đảm bảo trong tương lai; cho rằng quan hệ Việt – Nga sẽ tiếp tục phát triển tốt nhất dựa trên nền tảng tri thức và sự hiểu biết lẫn nhau.
Theo Đại sứ G.S. Bezdetko và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Vladimir Murashkin, điểm sáng mới trong hợp tác khoa học là việc bàn giao tàu nghiên cứu " Giáo sư Gagarinsky" cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga để thực hiện các khảo sát biển Đông và tiến độ thuận lợi của dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai.
Tại họp báo, các đại diện phía Nga chủ trì họp báo đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên về kế hoạch năm 2026, bao gồm việc chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao và triển vọng cung cấp vaccine phòng ung thư mới của Nga cho thị trường Việt Nam.
Đại sứ Bezdetko bày tỏ sự tin tưởng rằng Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với những thành tựu rực rỡ và Nga sẽ luôn là đối tác tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao như chuyển đổi số, an ninh mạng và năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Về vấn đề năng lượng hạt nhân, Đại sứ cho biết dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận-1 đang được hai bên thảo luận tích cực.
Kết thúc họp báo, Đại sứ Nga Bezdetko gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan ban ngành Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức thành công các sự kiện giao lưu trong năm qua, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình tại khu vực./.