Đại sứ Marc Knapper: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

*Phóng viên: Năm 2025 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện và tròn hai năm hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Nhìn lại năm qua, đâu là những thành tựu và điểm nhấn quan trọng nhất trong quan hệ giữa hai nước?

*Đại sứ Marc E. Knapper: Đây đúng là cơ hội để nhìn lại năm 2025, một năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Dấu mốc này không chỉ để nhìn lại những gì hai nước đã đạt được trong 30 năm qua mà còn để cùng nhau định hình mối quan hệ của chúng ta trong 30 năm tiếp theo và hướng tới những mục tiêu xa hơn nữa. Một trong những sáng kiến lớn chúng tôi đã làm được là tổ chức hàng loạt các lễ hội hữu nghị trên khắp Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp rất ăn ý với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội Việt-Mỹ, tổ chức thành công tất cả các lễ hội hữu nghị tại Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Đây là dịp tuyệt vời để chúng ta quảng bá mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như lan tỏa văn hóa, thể thao và âm nhạc, qua đó khiến mối quan hệ hai nước trở nên gần gũi hơn, nhất là với những người chưa biết nhiều về Hoa Kỳ và về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Chúng tôi đã thu hút được đông đảo người dân, với tổng số người tham dự lên tới hàng chục nghìn người, khiến những sự kiện này thực sự trở nên rất đặc biệt.

Ngoài những hoạt động trao đổi văn hóa, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm vừa qua và chúng tôi thấy ngày càng nhiều các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới đầu tư vào Hoa Kỳ. Đặc biệt có đoàn doanh nghiệp Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay đã sang thủ đô Washington, D.C. tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA Investment Summit 2025, sự kiện nhằm thu hút đầu tư của Việt Nam vào Hoa Kỳ.

Quan hệ an ninh, quốc phòng cũng tiến triển đáng kể, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth đã đến thăm Việt Nam, một số tàu Hải quân Hoa Kỳ cũng đã ghé cảng Việt Nam. Hai bên đã tổ chức được cuộc Đối thoại an ninh và thực thi pháp luật Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ hai và cuộc Đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam tại thủ đô Washington, D.C.

Hợp tác giáo dục cũng đạt được bước tiến mới. Hồi mùa Xuân đầu năm 2025, đoàn đại biểu 21 trường đại học danh tiếng hàng đầu của Hoa Kỳ đã tới Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác với các trường đại học trong nước. Những nỗ lực này đã bước đầu đã mở ra tiềm năng hợp tác giữa các trường đại học của Hoa Kỳ và Việt Nam. Đáng chú ý, Việt Nam đã trở lại vị trí là quốc gia đứng thứ năm về số lượng sinh viên, học sinh theo học tại Hoa Kỳ, tất cả có khoảng hơn 30.000 em hiện đang học và đây là điều chúng tôi hết sức tự hào.

Còn rất nhiều những thành tựu quan trọng khác nữa. Hai bên đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó cam kết tiếp tục hợp tác cùng nhau giải quyết các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam công nghệ ADN tiên tiến nhất để xác định danh tính những người của phía Việt Nam đã mất trong chiến tranh và đây là một lĩnh vực hợp tác mà chúng tôi rất coi trọng. Đồng thời chúng tôi tiếp tục công việc xử lý điểm nóng chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh và hỗ trợ người khuyết tật. Tựu chung có rất nhiều việc cần tiếp tục triển khai và tôi rất mong đợi những bước phát triển tích cực hơn nữa trong mối quan hệ hữu nghị và quan hệ đối tác của hai nước trong những năm tiếp theo.

*Phóng viên: Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Theo Đại sứ, hai nước có thể làm gì để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại cùng có lợi?

*Đại sứ Marc E. Knapper: Tôi cho rằng đây chính là trọng tâm của mối quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn sắp tới. Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu rất lớn như trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh vào năm 2050, phát triển nền kinh tế số, tăng mạnh lực lượng lao động công nghệ cao trong những năm tới, cũng như thu hút thêm đầu tư công nghệ cao.

Việt Nam cũng đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển giao công nghệ và muốn đóng vai trò lớn hơn trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu. Trong tất cả các phương diện này, Hoa Kỳ đều tin rằng có thể là một đối tác quan trọng của Việt Nam. Dù là các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam hay các công ty của Hoa Kỳ và Việt Nam là đối tác làm ăn với nhau hay sự hợp tác của các trường Đại học của Hoa Kỳ với Việt Nam, ví dụ như Đại học bang Arizona đang hợp tác với Việt Nam trong đào tạo công nghệ bán dẫn, Hoa Kỳ luôn tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển này.

Gần đây, chúng tôi cũng theo dõi sát sao một số nghị quyết quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó có nghị quyết về thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, sắp xếp lại bộ máy chính quyền và các đơn vị hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong tất cả những lĩnh vực này, Hoa Kỳ đều tin rằng mình là một đối tác có năng lực sẵn sàng hợp tác với Việt Nam.

Ví dụ, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định 11 lĩnh vực ưu tiên trong những năm tới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, robot, trung tâm dữ liệu và công nghệ sinh học. Tất cả các lĩnh vực này, các doanh nghiệp, trường đại học hoặc chuyên gia của Hoa Kỳ đều có khả năng tham gia cùng Việt Nam. Tôi mong rằng hợp tác hai nước trong những lĩnh vực này sẽ tiếp tục được mở rộng.

Chúng ta đã chứng kiến sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa hai nước trong các lĩnh vực như phát triển các trung tâm dữ liệu, hợp tác thúc đẩy giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nguồn nhân lực, cũng như tham gia vào kế hoạch xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tất cả những sáng kiến này đều rất đáng kỳ vọng và sẽ góp phần định hình tương lai quan hệ giữa hai nước. Đặc biệt, hợp tác công nghệ cao sẽ là dấu ấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

*Phóng viên: Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất bán dẫn, với kế hoạch đào tạo 50.000 kỹ sư vào năm 2030, trong khi hiện nay mới chỉ có khoảng 5.000 người làm việc trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ có thể hỗ trợ Việt Nam như thế nào, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao?

*Đại sứ Marc E. Knapper: Phát triển nguồn nhân lực sẽ là yếu tố then chốt để Việt Nam đạt được các mục tiêu trong những năm tới. Giới đầu tư cần thấy rằng Việt Nam có lực lượng lao động đủ trình độ để vận hành các cơ sở sản xuất và nghiên cứu công nghệ cao. Chính vì vậy phát triển nguồn nhân lực tài năng có vai trò đặc biệt quan trọng khi Việt Nam muốn thu hút đầu tư công nghệ cao.

Cơ sở hạ tầng cũng là yếu tố rất quan trọng. Việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định là thiết yếu, bởi các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện rất lớn. Việt Nam sẽ cần tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất và cung ứng điện để đáp ứng các nhu cầu này.

Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, các mô hình hợp tác như giữa Đại học bang Arizona và các trường đại học của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, còn có chương trình hợp tác giữa Đại học kinh tế quốc dân (NEU) và Đại học Boise (Boise State University – BSU) của bang Idaho, theo mô hình “2+2” (2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Mỹ). Những chương trình trao đổi giáo dục như vậy sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm đủ năng lực thu hút đầu tư công nghệ cao và vươn lên vị trí tiên phong trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao trong những năm tới.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam có thể thành công. Trong suốt nhiệm kỳ của tôi tại đây, tôi đã tận mắt chứng kiến sự kiên cường và tinh thần làm việc chăm chỉ của người dân Việt Nam. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra và Hoa Kỳ rất vui được tiếp tục mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.

*Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ Marc E. Knapper./.