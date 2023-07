Đại sứ Mai Phước Dũng đánh giá quan hệ Việt Nam- Singapore đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp

Đại sứ Mai Phước Dũng trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Singapore. Ảnh: Lê Dương - PV TTXVN tại Singapore

Theo Đại sứ Mai Phước Dũng, quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore thời gian qua rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế, từ năm 2020 đến nay, Singapore luôn nằm trong số nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam. Trao đổi thương mại song phương ổn định bất chấp những khó khăn khách quan do tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu gây ra. Về chính trị, hai nước thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn cấp cao. Về an ninh-quốc phòng, hai nước đã ký kết Thỏa thuận hợp tác quốc phòng, tạo tiền đề thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể. Việt Nam và Singapore cũng hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực an ninh mới như phòng chống an ninh mạng, tội phạm xuyên biên giới…Hai nước cũng đang hướng tới thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn và nhiều tiềm năng cho tương lai như kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, hợp tác an ninh mạng...

Đại sứ Mai Phước Dũng nhấn mạnh ngay từ nửa cuối năm 2022, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và cơ quan hai nước đã có nhiều hình thức trao đổi tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore. Dựa trên tinh thần chung, hai bên nhất trí nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ toàn diện song phương trong môi trường quốc tế và khu vực hòa bình, ổn định và phát triển; tổ chức các hoạt động một cách thiết thực, thu hút được sự quan tâm của công chúng, doanh nghiệp, tiếp tục tạo nền tảng cho sự phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới.

Trong năm 2023, hai nước đã tích cực trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, điển hình là chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (2/2023) và dự kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ thăm Việt Nam vào nửa cuối năm nay; chuyến thăm Singapore của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (7/2023) và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng (7/2023).

Bên cạnh đó, nhiều chương trình đặc biệt mừng kỷ niệm cũng đã được hoặc lên kế hoạch tổ chức, trong đó có Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực - Singapore lần thứ 7 diễn ra ngày 7/7 vừa qua tại Hà Nội (lần đầu tiên sự kiện thường niên này được tổ chức ngoài lãnh thổ Singapore); sự kiện Spotlight Vietnam (dự kiến diễn ra tháng 10/2023) do tổ chức phi chính phủ Singapore Liên minh Văn hoá Toàn cầu tổ chức, quy tụ khoảng 200 doanh nhân, vận động viên Singapore sang thăm quan, giao hữu, kết nối kinh doanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; chương trình Đêm Việt Nam do Hội đồng Sách Singapore tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt tại Singapore, giới thiệu các tác phẩm văn học trẻ em Việt Nam tới công chúng Singapore và tác phẩm văn học Singapore. Trong khi đó, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore.

Giữa tháng 7 này, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng chủ trì tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm như Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược; Hội thảo đầu tư Việt Nam 2023 (phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam); đêm biểu diễn văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Singapore (phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Học viện Âm nhạc quốc gia Singapore). Thời gian tới, Đại sứ quán dự kiến sẽ phối hợp với các cơ quan Việt Nam tổ chức tuần giới thiệu hàng Việt Nam và quảng bá du lịch tại Singapore.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, Đại sứ Mai Phước Dũng cho rằng Việt Nam và Singapore cùng là thành viên của nhiều cơ chế đa phương, đặc biệt là các cơ chế trong khuôn khổ Liên hợp quốc và do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dẫn dắt. Hai nước cơ bản chia sẻ lập trường về các vấn đề quốc tế, xây dựng trật tự khu vực và quốc tế dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và các chuẩn mực toàn cầu.

Thực tế tình hình quốc tế và khu vực đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh và phát triển của cả Việt Nam và Singapore. Vì vậy, hai nước có thể tập trung phối hợp trong ba nội dung chính trong các cơ chế đa phương. Thứ nhất, khẳng định vai trò tối thượng của luật pháp quốc tế trong xây dựng trật tự khu vực và quốc tế. Mọi hành vi của các nước trong quan hệ quốc tế đều phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản và quy định của luật pháp quốc tế. Thứ hai, phấn đấu đảm bảo tính thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực. Thứ ba, góp phần định hình các cơ chế hợp tác kinh tế đa phương, đặc biệt là các thỏa thuận đa phương mới như Hiệp định đối tác toàn diện và tiên bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trên nguyên tắc mở, mang tính bao trùm, vì hoà bình ổn định và cùng có lợi.

Để duy trì và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương tốt đẹp hiện nay, Đại sứ Mai Phước Dũng kỳ vọng hai nước tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác đã có một cách hiệu quả, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị (cơ chế Tham vấn Chính trị thường niên giữa hai nước), đảm bảo sớm trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về những vấn đề quốc tế và song phương hai bên còn khác biệt, tránh những hiểu lầm không đáng có; Tập trung và ưu tiên thúc đẩy hợp tác ở những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có tầm nhìn tương lai. Về kinh tế, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số. Hiện thực và cụ thể hoá Bản ghi nhớ về việc Thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số – kinh tế xanh giữa hai nước ký đầu năm nay nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore, bên cạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ cao, năng lượng tái tạo….Về chính trị, tập trung hợp tác đào tạo nâng cao nhân lực, cải cách hành chính theo hướng hiện đại, hiệu quả; phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt những vấn đề có tác động trực tiếp tới Việt Nam và Singapore. Về an ninh - quốc phòng, phối hợp, chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia; nghiên cứu thí điểm chia sẻ dữ liệu cơ bản của người dân, tạo thuận lợi cho quá trình di chuyển của công dân hai nước, đảm bảo an ninh quốc gia. Về giao lưu nhân dân, tích cực hỗ trợ các chương trình giao lưu nhân dân hai nước, góp phần hiểu biết hơn về nhau.

Đề cập đến cộng đồng người Việt tại Singapore, Đại sứ Mai Phước Dũng cho biết theo số liệu cập nhật, hiện nay có khoảng 20.000 người Việt học tập, làm việc và sinh sống lâu dài ở Singapore, một nửa trong số đó là học sinh, sinh viên, số còn lại là các tri thức, lao động phổ thông và người kết hôn với công dân Singapore. Nhìn chung, người Việt Nam tại Singapore được đánh giá là cộng đồng có tri thức cao, chăm chỉ, có hiểu biết văn hoá - xã hội bản địa, cơ bản chấp hành tốt luật pháp sở tại; đóng góp công sức và trí tuệ tốt vào sự phát triển của Singapore. Trong những năm qua, cộng đồng người Việt luôn là cầu nối quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Cụ thể, rất nhiều thành viên tích cực trong cộng đồng thường xuyên sát cánh cùng Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Singapore phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động quảng bá văn hoá Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước./.