Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trả lời phỏng vấn về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của chuyến thăm. Ảnh: Việt Đức - TTXVN



Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của chuyến thăm.



*Phóng viên: Đại sứ có thể chia sẻ về ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm?



*Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong hai ngày 5-6/2/2026. Đây là sự kiện chính trị - ngoại giao quan trọng ngay trong những ngày đầu năm 2026.



Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cả hai Đảng của hai nước đã hoàn thành Đại hội của mình. Cụ thể, Lào đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra từ ngày 6 đến 8/1/2026; Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 19 - 23/1/2026.



Chuyến thăm Lào của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ góp phần vun đắp, củng cố mối mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời tạo xung lực mạnh mẽ cho hợp tác toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn mới. Nhìn chung, chuyến thăm là dấu mốc của sự phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Lào, nhấn mạnh quyết tâm chính trị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội cho hợp tác thực chất và bền vững trên nhiều lĩnh vực chiến lược.



*Phóng viên: Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai bên dự kiến sẽ thảo luận những nội dung trọng tâm nào để thúc đẩy hợp tác song phương, thưa Đại sứ?



*Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Theo dự kiến, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và hội kiến các nhà lãnh đạo chủ chốt khác của Đảng và Nhà nước Lào.



Đây là dịp để hai bên trao đổi quan điểm sâu rộng về định hướng hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa và xã hội. Đặc biệt, về hợp tác kinh tế, hai bên sẽ thảo luận việc tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận kinh tế chiến lược, bao gồm các dự án kết nối cơ sở hạ tầng quan trọng như đường cao tốc và kết nối thương mại biên giới.



Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng sẽ bàn thảo về việc tăng cường liên kết thương mại và đầu tư sao cho phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của mỗi nước. Hợp tác kinh tế sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho phát triển thương mại và kết nối chuỗi giá trị giữa hai nước cũng như trong khu vực.



*Phóng viên: Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Đại sứ đánh giá thế nào về triển vọng thương mại song phương và sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực?



*Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai chiều đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đại diện là con số 2,6 tỷ USD đạt được trong năm 2025. Tại kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào vừa qua, hai bên đã thống nhất nỗ lực tăng kim ngạch thương mại song phương khoảng 10-15% mỗi năm. Hiện nay, hai nước đang phấn đấu nâng con số này lên khoảng 5 tỷ USD trong tương lai gần và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong dài hạn. Để đạt được điều này, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối hạ tầng, phát triển chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp.



Về bối cảnh khu vực, chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược khi Đông Nam Á đang đối mặt với những thách thức mới về an ninh, phát triển và liên kết kinh tế sâu rộng hơn. Đây là dịp để lãnh đạo hai Đảng, hai nước khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cả trên bình diện song phương lẫn quốc tế. Hai bên sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác khu vực, bao gồm sự phối hợp trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mekong và các cơ chế đa phương khác.



Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tại Lào, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ tiếp tục thăm Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2/2026 nhằm tăng cường hợp tác chiến lược tại Đông Nam Á.



*Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ Khamphao Ernthavanh!