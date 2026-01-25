Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Lào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 27/1/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 2/9/2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí:

Phóng viên: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đại sứ có thể chia sẻ thông tin về chuyến thăm này?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và sâu sắc. Đây là biểu hiện sinh động và rõ nét nhất của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa Lào và Việt Nam - một mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Chuyến đi thăm Việt Nam không chỉ nhằm mục đích trực tiếp chúc mừng những thành công to lớn của Đại hội XIV, mà còn thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ và cam kết chiến lược lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Việc chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào hồi đầu năm nay cho thấy Lào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trả lời phỏng vấn. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Chúng tôi tin rằng chuyến thăm cấp cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là nội hàm mới của "quan hệ chiến lược", tạo xung lực mới để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển mà mỗi Đảng và mỗi nước đã xác định cho giai đoạn phát triển mới.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp và rất thành công. Đại sứ có gửi lời chúc gì tới sự kiện trọng đại này của Việt Nam?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội là minh chứng rõ ràng cho sự lãnh đạo đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng và tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tôi tin tưởng rằng, với những quyết sách quan trọng được thông qua tại Đại hội, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, nâng cao vai trò và vị thế của mình trên trường quốc tế và khu vực, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Thành công của Đại hội không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm tự hào đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, bởi vì Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và là đối tác chiến lược của nhau. Tôi tin tưởng rằng, trên nền tảng vững chắc này, quan hệ giữa Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong tương lai.

Phóng viên: Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa và thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như niềm tin của Lào vào chặng đường phát triển mới của Việt Nam trong thời gian tới?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt mới trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của Việt Nam. Đại hội đã diễn ra trang trọng, dân chủ và thành công, thể hiện ý chí quyết tâm thống nhất, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển mãnh liệt của Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã xác định rõ lộ trình phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn, với các mục tiêu cụ thể cho năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Từ góc độ của Lào, chúng tôi đánh giá rất cao những thành tựu to lớn và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong 40 năm đổi mới cũng như những định hướng chiến lược mà Đại hội XIV đã đề ra. Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á và trên trường quốc tế, mà còn là nguồn cảm hứng và bài học quý báu cho các nước đang phát triển, trong đó có Lào.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng. Thành công của Việt Nam cũng là động lực cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục kề vai sát cánh và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên con đường phát triển mới này vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ Khamphao Ernthavanh!