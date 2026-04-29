Đại sứ Ito Naoki: Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Lâm Đức - TTXVN

Ngày 28/4, tại buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định đây là chuyến thăm mang ý nghĩa sâu sắc, diễn ra đúng vào dịp Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, thể hiện sự coi trọng to lớn của Chính phủ Nhật Bản đối với mối quan hệ hợp tác song phương.



Chuyến thăm cũng diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, khi Chính phủ Việt Nam vừa mới kiện toàn bộ máy. Theo Đại sứ Ito Naoki, đây là minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng của Nhật Bản đối với Việt Nam, khi gần như trở thành thông lệ rằng các Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam trong vòng một năm sau khi nhậm chức.



“Chuyến thăm nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đánh giá những thành quả của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời xác nhận những nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới. Nhật Bản bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những thành quả kinh tế nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong hơn 50 năm thống nhất, cũng như con đường hòa bình và phát triển mà đất nước đang theo đuổi”, Đại sứ chia sẻ và bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

