Đại sứ Hùng Ba: Mãi mãi không quên đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã bày tỏ tình cảm và có những chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau sự kiện này.



Phóng viên: Trước sự mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ông đánh giá thế nào về vai trò và đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam?



Đại sứ Hùng Ba: Trước hết, tôi vô cùng đau buồn và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngay lập tức gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trân trọng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người kiên định theo chủ nghĩa Mác - Lê nin, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ XI, XII, XIII của Đảng và rất được nhân dân Việt Nam ủng hộ, yêu mến. Trong hơn mười năm qua, đồng chí Tổng Bí thư đã dẫn dắt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất, có nhận thức sâu sắc đối với việc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất coi trọng tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là kể từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng với thái độ “không có vùng cấm” và đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo vững chắc cho việc duy trì an ninh trật tự xã hội và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của nước mình.



Phóng viên: Những năm gần đây, Việt Nam đẩy mạnh thực hiện “ngoại giao cây tre” với các đặc điểm “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, theo ông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vai trò như thế nào trong việc xây dựng lý luận và thực hiện đường lối ngoại giao này?



Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xuất kiên trì thực hiện “ngoại giao cây tre”, nhấn mạnh “gốc vững”, tức là cần phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng thời phải linh hoạt về mặt sách lược, trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ, tích cực phát triển quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngoại giao Việt Nam giành được thành tựu quan trọng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói Việt Nam “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hôm nay”.

Chúng tôi nhận thấy ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn và các nước đối tác hữu nghị truyền thống. Đồng thời, Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương thực sự, coi trọng bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa quốc tế, phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Phía Trung Quốc đánh giá cao điều này.



Phóng viên: Ông có nhận xét gì về dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tổng thể quan hệ Việt Trung? Trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã xác lập “định vị mới” cho quan hệ song phương, nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, ông đánh giá thế nào về đóng góp của Tổng Bí thư đối với sự kiện quan trọng này?



Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, người kế thừa và phát triển tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam, kết nên mối tình hữu nghị nồng thắm với Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhà lãnh đạo Trung Quốc. Kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp đáng kể cho việc thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam, đặc biệt là có 3 chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử với Tổng Bí thư Tập Cận Bình, cùng nhau định hướng cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam trong thời đại mới. Trong hai năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc ngay sau Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đón tiếp nồng nhiệt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào cuối năm ngoái, Tổng Bí thư hai Đảng cùng nhau tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, xác định định vị mới cho quan hệ hai nước trong thời đại mới, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước lên một tầm cao lịch sử mới. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao, sẽ mãi mãi không quên.



Phóng viên: Xin Đại sứ chia sẻ cảm nhận đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Điều gì ở Tổng Bí thư để lại cho ngài ấn tượng sâu sắc nhất?



Đại sứ Hùng Ba: Tôi làm Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã hơn 5 năm, công việc của tôi đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi nhậm chức vào năm 2018, tôi rất vinh dự được trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ nước ngoài trình Quốc thư sau khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước. Từ đó đến nay, tôi đã nhiều lần gặp mặt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và được có dịp lắng nghe những ý kiến quan trọng, sâu sắc của Tổng Bí thư về phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam, cảm thấy hết sức ấn tượng.



Một sự kiện làm cho tôi ấn tượng nhất là ngày 25/8 năm ngoái, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi cùng Tổng Bí thư đi thăm Cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn ở khu vực biên giới giữa hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đi nhắc lại cửa khẩu Hữu nghị Việt - Trung là có một không hai trên thế giới, lan tỏa thông điệp quan trọng với nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế rằng mối tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt. Tôi cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây hữu nghị Việt - Trung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rất tình cảm rằng “cây hữu nghị này gốc vững như quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Dưới sự chăm lo của nhân dân hai nước, cây hữu nghị này chắc chắn sẽ lớn lên khỏe mạnh”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân thúc đẩy mối tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước khiến tôi vô cùng xúc động.