Đại sứ Hoàng Huy Chung: Việt Nam và Philippines tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu và thực chất

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Hoàng Huy Chung. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm chính thức Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ?

- Đại sứ Hoàng Huy Chung: Kể từ khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Philippines và tham dự Kỳ họp Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 27 tại Cebu vào tháng 9/2006, đến nay, lần đầu tiên sau 16 năm, người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta có chuyến thăm chính thức tới Philippines. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng là chuyến thăm Philippines đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ngoài kể từ khi Philippines tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử tháng 5/2022 và có ban lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện khoá mới. Chuyến thăm cũng đồng thời đánh dấu việc nối lại trao đổi đoàn cấp cao chính thức giữa hai nước sau nhiều năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, thể hiện sự coi trọng chân thành của ta đối với ban lãnh đạo mới của Philippines và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines, nhất là sau khi hai nước vừa phối hợp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976-12/7/2021).

Chuyến thăm là biểu hiện sinh động của quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và tốt đẹp giữa hai nước nói chung và cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, giúp tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines.

* Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về sự phát triển của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines nói chung, sự hợp tác của Quốc hội hai nước nói riêng, và triển vọng trong thời gian tới?

- Đại sứ Hoàng Huy Chung: Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tốt đẹp bất chấp các khó khăn to lớn ở cả hai nước do đại dịch COVID-19. Về quan hệ chính trị, các cuộc tiếp xúc, trao đổi, điện và thư thăm hỏi giữa các Lãnh đạo cấp cao hai nước được duy trì thường xuyên. Năm 2021, hai nước đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Rodrigo R. Duterte vào trung tuần tháng 7/2021, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược thông qua việc tạo dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. Đặc biệt, việc Việt Nam cam kết duy trì nguồn cung gạo ổn định và đầy đủ cho Philippines trong bất kỳ hoàn cảnh nào đã được lãnh đạo và người dân Philippines đánh giá rất cao. Mới đây nhất, tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tại Campuchia tháng 11/2022, tiếp xúc bên lề Hội nghị APEC tại Thái Lan giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Ferdinal Marcos Jr, hai bên đã nhất trí tăng cường tham vấn, tiếp tục phối hợp, thúc đẩy, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu và thực chất.

Về quan hệ kinh tế, hợp tác thương mại giữa hai nước đã không ngừng gia tăng trong các năm qua bất chấp các khó khăn do đại dịch. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, từ 2,5 tỷ USD năm 2010 lên 5,3 tỷ USD năm 2020, 6,8 tỷ USD năm 2021 và dự kiến sẽ vượt mốc 7 tỷ USD trong năm nay với gạo là mặt hàng chủ lực và mang ý nghĩa chiến lược về an ninh lương thực. Tuy nhiên, hợp tác đầu tư giữa hai nước còn ở mức khiêm tốn. Philippines hiện đứng thứ 28 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư ước đạt 650 triệu USD. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Philippines chỉ mới dừng ở mức 4 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực như công nghệ, thông tin và dịch vụ. Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng đang từng bước hồi phục sau đại dịch. Các hoạt động này đã và đang làm phong phú thêm nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Quan hệ Nghị viện là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước. Trong hai năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cơ quan lập pháp hai nước ít trao đổi các đoàn thăm song phương. Quốc hội hai nước chưa ký thoả thuận hợp tác, tuy nhiên, vẫn duy trì tiếp xúc các cấp bên lề các hội nghị liên nghị viện quốc tế và khu vực. Gần đây, Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa, Chủ tịch Ủy ban an ninh xã hội và ma túy của Thượng viện Philippines đã thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 30-31/10/2022, nhấn mạnh thông điệp của Thượng viện Philippines mong muốn tăng cường quan hợp tác với Quốc hội Việt Nam. Sự kiện Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Philippines sẽ là dấu mốc quan trọng, làm sôi động trở lại hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến căng thẳng, kinh tế toàn cầu chưa kịp phục hồi hoàn toàn sau đại dịch lại có nguy cơ bị kéo vào cuộc suy thoái mới do tình hình xung đột vũ trang kéo dài tại Ukraine, chuyến thăm chính thức Philippines của Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự quyết liệt, chủ động của Việt Nam trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, đặc biệt dành sự coi trọng to lớn đối với các nước láng giềng, các nước thành viên ASEAN.

Trong thời gian tới, với những nỗ lực, quyết tâm của hai bên, tôi tin tưởng quan hệ Việt Nam-Philippines sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả, mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn vào việc tạo dựng và giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới./.