Đại sứ Đỗ Sơn Hải khẳng định công tác bảo hộ công dân được triển khai hiệu quả

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Hatay. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Đỗ Sơn Hải cho biết ngay sau khi trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán đã tiến hành họp khẩn để lên những kịch bản sớm nhất trong công tác bảo hộ công dân. Đại sứ quán đã nhanh chóng liên lạc với nhiều nguồn thông tin, từ các chính quyền địa phương cho đến cộng đồng, bà con người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ để nắm được thông tin về số lượng bà con sinh sống, làm việc tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng. Sau hơn 2 tuần kể từ khi thảm họa xảy ra, Đại sứ quán chưa ghi nhận có công dân Việt Nam thiệt mạng.

Theo Đại sứ Đỗ Sơn Hải, hiện toàn bộ 7 gia đình có cô dâu người Việt tại các địa phương bị ảnh hưởng đều an toàn, song nhà cửa đều bị hư hại nặng nề. Các gia đình này phải tạm trú trong các lán trại và cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn. Trước thực tế này, Đại sứ quán đã có những hoạt động hỗ trợ về tiền bạc cũng như đồ dùng thiết yếu đến các gia đình gặp nạn. Ngoài ra, Đại sứ quán cũng phối hợp với cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai các chương trình nhằm cung cấp các hỗ trợ thiết yếu cho bà con trong quá trình tái thiết sau trận động đất, để bà còn nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Liên quan công tác cứu hộ, cứu nạn của hai đoàn công tác Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại sứ Đỗ Sơn Hải cho biết chiến dịch lần này tại Thổ Nhĩ Kỳ là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam cử hai đoàn cứu hộ, cứu nạn lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở địa bàn vô cùng xa xôi, thông tin về địa bàn rất hạn chế. Hai đoàn đã hoạt động hết công suất, có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế, chính quyền và cả người dân địa phương. Đại sứ quán cũng luôn theo dõi sát sao tình hình, duy trì liên hệ với các chính quyền sở tại, huy động các nguồn lực từ phía bà con Việt Nam đang sinh sống tại các khu vực bị ảnh hưởng để kịp thời cung cấp những hỗ trợ cần thiết.

Đại sứ Đỗ Sơn Hải khẳng định công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ của hai đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của chính quyền, người dân sở tại và các đội cứu hộ quốc tế. Chứng kiến những nỗ lực không mệt mỏi của các đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn tìm hiểu hơn nữa về Việt Nam. Việc hai đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Cộng an và Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về nước an toàn là một thành công to lớn trong chiến dịch vô cùng khó khăn lần này./.