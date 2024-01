Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn diện Việt Nam - Malaysia

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh trả lời phỏng vấn phóng viên Bernama. Ảnh: Hằng Linh - PV TTXVN tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai quốc gia trong bối cảnh địa chính trị diễn biến phức tạp như hiện nay. Ông bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng hợp tác sâu rộng, đặc biệt là sau khi Việt Nam và Malaysia ký gia hạn Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quốc phòng. Đại sứ lưu ý cả hai nước đều sẵn sàng cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thúc đẩy các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đóng vai trò trung tâm trong việc tạo điều kiện cho đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác bên ngoài.

Tại buổi phỏng vấn độc quyền với Bernama, Đại sứ Đinh Ngọc Linh cũng đề cập đến các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước như chính trị, kinh tế, trao đổi văn hóa giữa người dân.

Về chính trị, Đại sứ Đinh Ngọc Linh nêu rõ Việt Nam và Malaysia cam kết thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động (POA) nhằm triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2021 - 2025. Ông lưu ý thêm, trong nửa đầu năm 2024, một trong những ưu tiên của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia là thúc đẩy và tổ chức các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Malaysia. Theo Đại sứ, việc trao đổi các đoàn cấp cao sẽ là động lực tăng cường lòng tin chiến lược và làm sâu sắc thêm hợp tác toàn diện giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025.

Về kinh tế, Đại sứ Đinh Ngọc Linh cho biết cả hai nước đều đang coi ngành công nghiệp Halal như một hướng hợp tác đầy hứa hẹn. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Malaysia trên toàn cầu và cũng là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Malaysia trong ASEAN sau Singapore, Indonesia và Thái Lan. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương tăng 16,4% lên 19,44 tỷ USD từ mức 16,7 tỷ USD vào năm 2021. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ 10 của Việt Nam.

Về an ninh hàng hải, Đại sứ Đinh Ngọc Linh cho rằng cả hai nước phải tăng cường hợp tác để duy trì hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là phải tuân thủ đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nhanh chóng hoàn tất đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Đề cập đến giao lưu nhân dân giữa hai nước, Đại sứ Đinh Ngọc Linh cho rằng mối quan hệ giữa người dân Malaysia và Việt Nam đã ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn thông qua sự hợp tác liên tục và hữu ích giữa hai hãng thông tấn quốc gia. Đại sứ đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các kênh kết nối đã được thiết lập giữa hai hãng thông tấn sẽ ngày càng phát huy hiệu quả./.