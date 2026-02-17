Đại sứ các nước, trưởng các tổ chức quốc tế tin tưởng Việt Nam “mã đáo thành công” và bứt phá trong kỷ nguyên mới

*Sức sống từ chỉ số hạnh phúc và niềm tin

Chia sẻ về cảm nhận trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, các nhà ngoại giao quốc tế đều bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước sự lạc quan, năng động và niềm hạnh phúc lan tỏa trong đời sống thường nhật của người dân.

Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo chia sẻ và tin tưởng về sự phát triển của Việt Nam. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo cho hay, trong ba năm công tác tại Việt Nam, bà thực sự được truyền cảm hứng bởi cách người dân trải nghiệm niềm vui đích thực. Nói rằng, người Việt Nam "cảm nhận mọi thứ rất sâu sắc" và ăn mừng một điều gì đó hay các lễ hội là một phần trong cuộc sống hằng ngày chứ không chỉ dành cho những dịp đặc biệt, Đại sứ nhận định: "Họ không cần một lý do lớn lao để ăn mừng... Tôi rất thích ý tưởng rằng lễ hội, kỷ niệm không chỉ dành cho những dịp đặc biệt mà còn là một phần trong cuộc sống thường nhật". Bà Vuyiswa Tulelo cũng nhấn mạnh rằng thế giới đang bắt đầu nhận ra mức độ hạnh phúc của người Việt Nam đang tăng lên và người Việt không giữ điều đó cho riêng mình mà chia sẻ với thế giới, “đó là một phẩm chất tuyệt vời của người Việt Nam”.

Đồng quan điểm, Đại sứ Italy Marco della Seta chia sẻ, ngay từ khi đến Việt Nam, ông đã nhận thấy sự năng động và nguồn năng lượng tỏa ra từ mọi tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, doanh nhân đến người dân trên đường phố. Nhận định về sự thăng hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng Chỉ số Hạnh phúc thế giới năm 2025 (đứng thứ 46 thế giới), Đại sứ Italy khẳng định đây không phải là điều trừu tượng mà phản ánh những số liệu thực tế về điều kiện sống ngày càng tốt hơn, với dân số trẻ và tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Đại sứ Australia Gillian Bird chúc Tết Việt Nam. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Trong khi đó, Đại sứ Australia Gillian Bird, một nhà ngoại giao đã gắn bó với Việt Nam trong 20 năm, bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự chuyển mình của đất nước. Bà cho rằng việc Việt Nam thăng hạng 37 bậc trong Chỉ số Hạnh phúc Thế giới so với năm 2020 là điều "không có gì đáng ngạc nhiên", bởi hàng triệu người đã thoát nghèo và Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế kiên cường, năng suất nhất Đông Nam Á.

Đánh giá Việt Nam là quốc gia phát triển nhanh và năng động hàng đầu châu Á, với Hà Nội là một trong những thành phố sôi động hàng đầu thế giới, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đặc biệt ấn tượng với hình ảnh giới trẻ hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" lúc rạng sáng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cho thấy thế hệ trẻ đang thực sự tận hưởng hòa bình và tự tin vào tương lai của đất nước. Ông cũng nhấn mạnh sự kiên cường và thái độ sống tích cực của người dân sau cơn bão Yagi là minh chứng cho sức mạnh độc đáo của người dân Việt Nam sẽ dẫn dắt đất nước đến tương lai tươi sáng. "Niềm tin vào quốc gia, sự kiên cường của người dân là điều tôi thực sự muốn chia sẻ. Và chúng tôi thực sự hy vọng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác và chung tay vì sự phát triển trong tương lai của Việt Nam", Đại sứ Ito Naoki nói.

*Đột phá tư duy chiến lược từ Đại hội XIV

Năm 2025 được đánh giá là một năm lịch sử của Việt Nam với nhiều dấu mốc quan trọng, đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Các nhà ngoại giao quốc tế đánh giá cao sự đột phá trong tư duy chiến lược của Việt Nam qua những quyết sách của Đại hội XIV.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki chia sẻ và tin tưởng về sự phát triển Việt Nam. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki nhận định Đại hội XIV đã đưa Việt Nam bước vào "giai đoạn mới của cải cách"- giai đoạn thực thi và phát triển kinh tế cụ thể, với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ông hoan nghênh việc Việt Nam nâng tầm ngoại giao lên ngang hàng với quốc phòng và an ninh, cho rằng điều này sẽ mở ra cơ hội cho Việt Nam đóng vai trò chủ động hơn tại các diễn đàn đa phương như ASEAN và Liên hợp quốc.

Cũng bày tỏ vui mừng khi thấy Việt Nam nâng ngoại giao lên ngang hàng với an ninh quốc gia và quốc phòng, Đại sứ Australia Gillian Bird khẳng định những đường hướng đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực rất giống với Australia, đó là định hình một khu vực hòa bình, ổn định, nơi chủ quyền được tôn trọng và không quốc gia nào thống trị.

Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade nhấn mạnh năm 2025 là năm đặc biệt khi Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng 8,2%, kim ngạch thương mại vượt 900 tỷ USD và thu hút gần 40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Đại sứ đánh giá cao việc Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác toàn diện trở lên với 42 quốc gia/đối tác quốc tế, khẳng định vai trò là một trong những nền kinh tế đáng tin cậy hàng đầu Đông Nam Á.

Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya chia sẻ và tin tưởng về sự phát triển của Việt Nam. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu về cải cách thể chế mạnh mẽ và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, nâng cao vị thế trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

*Cam kết đồng hành cùng khát vọng thịnh vượng

Chia sẻ với mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, các đại sứ, trưởng tổ chức quốc tế khẳng định cam kết đồng hành mạnh mẽ với Việt Nam.

Điều phối viên Liên hợp quốc Pauline Tamesis chia sẻ và tin tưởng về sự phát triển của Việt Nam. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, khẳng định tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam như một "phòng thí nghiệm" để thử nghiệm các cách tiếp cận mới về chuyển đổi bao trùm và bền vững. Bà nhấn mạnh cam kết bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương đồng thời mở rộng năng lượng sạch.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki khẳng định Nhật Bản sẵn sàng mở rộng hợp tác thông qua khuôn khổ Cộng đồng Không Phát thải châu Á (AZEC), trong đó Việt Nam là quốc gia duy nhất có 15 dự án thí điểm. Đặc biệt, Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình ODA thế hệ mới – khoản vay theo ngành trị giá 300 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, bao gồm cả việc ứng dụng công nghệ AI trong dự báo.

Đại sứ Australia Gillian Bird cho rằng quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam đang diễn ra tốt đẹp với tỷ lệ năng lượng tái tạo cao nhất Đông Nam Á. Australia cam kết hỗ trợ thông qua việc xây dựng khung pháp lý, cung cấp vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ nông nghiệp phát thải thấp, ví dụ như kỹ thuật trồng lúa giảm phát thải.

Đại sứ Italy Marco della Seta chia sẻ về sự hỗ trợ thông qua dự án Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) mà Italy cam kết 50 triệu euro, cũng như các dự án cụ thể như nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái và hợp tác năng lượng địa nhiệt.

Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade chia sẻ và tin tưởng về sự phát triển của Việt Nam. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Về hợp tác song phương, Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade nhấn mạnh giai đoạn 2025-2026 là thời điểm quan trọng, kỷ niệm 40 năm dòng dầu đầu tiên và 45 năm thành lập Vietsovpetro. "Năng lượng tiếp tục là trụ cột của hợp tác song phương, trong đó Azerbaijan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí và hạ tầng năng lượng, đồng thời cùng Việt Nam nghiên cứu các dự án hợp tác về năng lượng tái tạo. Trong năm 2026, chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu mới và triển khai các dự án mới trong lĩnh vực này, đi kèm với các chuyến thăm qua lại của lãnh đạo các cơ quan liên quan", Đại sứ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade cho biết.

Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo kỳ vọng vào việc thực hiện kế hoạch hành động quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt trong giáo dục hàng hải, nông nghiệp (trao đổi sản phẩm cam, bưởi) và quốc phòng.

*Thông điệp chào Xuân Bính Ngọ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các Đại sứ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam, mượn hình tượng con Ngựa để gửi gắm niềm tin.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki gửi lời chúc: "Chúc mừng năm mới. Mã đáo thành công". Ông tin tưởng rằng những chú ngựa Bính Ngọ sẽ dẫn dắt Việt Nam vượt qua thử thách và đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo gửi gắm thông điệp về sự kiên cường và sức mạnh thầm lặng của loài ngựa. Bà chúc Việt Nam "chạy nhanh hơn ngựa" và đạt được tất cả những gì mong muốn cho người dân.

Đại sứ Italy Marco della Seta nhận định năm Giáp Ngọ (Ngựa Lửa) là biểu tượng của sự quyết tâm và năng lượng, rất phù hợp với kỷ nguyên mới đang mở ra cho đất nước Việt Nam.

Đại sứ Australia Gillian Bird bày tỏ sự thích thú với không khí Tết và hình ảnh cây quất tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Bà chúc năm mới mang lại hòa bình, thịnh vượng và tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Australia.

Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya chia sẻ sự xúc động trước lòng hiếu khách và giá trị gia đình trong dịp Tết Việt, chúc người dân Việt Nam dồi dào sức khỏe và thịnh vượng.

Điều phối viên Liên hợp quốc Pauline Tamesis gửi tới người dân Việt Nam thông điệp mạnh mẽ: "Bước vào Năm Giáp Ngọ, chúng ta hãy thắp lên tinh thần dũng cảm và quyết tâm. Cùng nhau, chúng ta có thể biến khát vọng thành thành tựu và tầm nhìn thành một tương lai thịnh vượng, bền vững và có khả năng chống chịu cao"./.