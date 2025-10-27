Đài phát thanh – phát hình tỉnh Huaphanh, món quà của Chính phủ Việt Nam dành tặng nước bạn Lào

Các đại biểu Việt Nam và Lào tại Lễ khởi công Dự án xây dựng Đài phát thanh - phát hình tỉnh Huaphanh. Ảnh: TTXVN phát

Dự án Đài phát thanh - phát hình tỉnh Huaphanh có tổng mức đầu tư 146,4 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại 138,6 tỷ đồng, phần vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 7,8 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án được xây dựng với dây chuyền công nghệ hiện đại, gồm hệ thống máy phát hình Digital tiêu chuẩn DTMB và DVB-T2, công suất 3kW, băng tần UHF, kênh 35; hệ thống máy phát thanh FM công suất 5kW, tần số 104 MHz, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Công trình bao gồm 3 khối chức năng chính: (1) Khối phát sóng phát thanh – phát hình gồm nhà đặt máy phát sóng, cột anten cao 75m; (2) Khối sản xuất, biên tập chương trình gồm nhà làm việc, các phòng thu và dựng chương trình, phòng dựng tiếng dân tộc; (3) Khối công trình phụ trợ gồm hệ thống điện, sân vườn, chống sét và phòng cháy chữa cháy hiện đại…