Tin tức
Đài phát thanh – phát hình tỉnh Huaphanh, món quà của Chính phủ Việt Nam dành tặng nước bạn Lào
Dự án Đài phát thanh - phát hình tỉnh Huaphanh có tổng mức đầu tư 146,4 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại 138,6 tỷ đồng, phần vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 7,8 tỷ đồng.
Theo thiết kế, dự án được xây dựng với dây chuyền công nghệ hiện đại, gồm hệ thống máy phát hình Digital tiêu chuẩn DTMB và DVB-T2, công suất 3kW, băng tần UHF, kênh 35; hệ thống máy phát thanh FM công suất 5kW, tần số 104 MHz, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Công trình bao gồm 3 khối chức năng chính: (1) Khối phát sóng phát thanh – phát hình gồm nhà đặt máy phát sóng, cột anten cao 75m; (2) Khối sản xuất, biên tập chương trình gồm nhà làm việc, các phòng thu và dựng chương trình, phòng dựng tiếng dân tộc; (3) Khối công trình phụ trợ gồm hệ thống điện, sân vườn, chống sét và phòng cháy chữa cháy hiện đại…
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phoutphanh Keovongxay cho biết đây là một trong những công trình hợp tác giữa hai Chính phủ Lào và Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực hạ tầng truyền thông của địa phương, đáp ứng yêu cầu truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, minh bạch, trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời cung cấp nguồn thông tin, tri thức phong phú, đa dạng cho người dân.
Ông Phoutphanh Keovongxay nhấn mạnh công trình không chỉ mang giá trị về mặt kinh tế - xã hội mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam.Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Huaphanh, ông Phoutphanh Keovongxay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng và Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ nguồn vốn quý báu để triển khai dự án; khẳng định tỉnh Huaphanh sẽ chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án phía Lào và liên danh nhà thầu để công trình được thực hiện đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả cao nhất../.