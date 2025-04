Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 - Sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế quy mô lớn của Việt Nam

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 - Sự kiện lớn.

Trong buổi họp báo tại Chùa Quán Sứ (Hà Nội), ngày 22/4, Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Thông tin-Truyền thông Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, cho biết, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, đây sẽ là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế vô cùng ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của đất nước trong năm 2025.

Dự kiến, đại diện Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế cùng hơn 1.200 đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ và khoảng 1.500 đại biểu trong nước sẽ tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh, việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc một lần nữa khẳng định với cộng đồng quốc tế về vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 là cơ hội để giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, đoàn kết và hòa hợp, để bạn bè quốc tế chứng kiến Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và phồn vinh sau 50 năm đất nước thống nhất.

Sự kiện này cũng là dịp để Việt Nam khẳng định với cộng đồng quốc tế về chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; về thực tiễn đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam; về thành quả mà cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam đạt được trong 50 năm qua.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được xem là hoạt động tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thực thi đường lối đối ngoại nhân dân, tăng cường hiểu biết, giao lưu, hợp tác hữu nghị thân thiết giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, qua đó khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế trong khu vực và thế giới. Tuyên bố Vesak Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là sự đóng góp của Việt Nam vào sứ mệnh hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ Liên hợp quốc vì hòa bình và phát triển bền vững.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Đại lễ Vessak Liên hợp quốc lần thứ 20 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và đầu tư kinh tế vào Việt Nam.

Cũng tại họp báo, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Trưởng ban Nội dung Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, cho biết, thông qua các chương trình, hội thảo khoa học bằng tiếng Anh và tiếng Việt, các hoạt động văn hóa, xã hội trong khuôn khổ Đại lễ, bạn bè quốc tế sẽ có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử và văn hóa Phật giáo Việt Nam trong hơn 2000 năm đồng hành cùng dân tộc; tinh thần nhập thế đặc sắc của Phật giáo Việt Nam; những đóng góp của Phật giáo trong công cuộc dựng nước và giữ nước, trong thành quả thống nhất đất nước qua hình ảnh Xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quang Đức, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh một số hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh như chiêm bái Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia Ấn Độ, từ ngày 2-8/5 tại Chùa Thanh Tâm (số 22, đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, bên cạnh Học viện Phật giáo); chiêm bái Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ ngày 3-10/5, tại Việt Nam Quốc Tự (số 244, đường 3/2, quận 10).

Ngày 15/12/1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 54 quyết định Vesak hay Lễ Tam hợp kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lễ hội văn hóa tôn giáo vì hòa bình.



Từ năm 2000 đến nay, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đã được tổ chức 19 kỳ tại trụ sở Liên hợp quốc và các nước trên thế giới. Trong đó, Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công 3 kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào các năm 2008, 2014 và 2019.

Các hoạt động bên lề Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sẽ chính thức khởi động từ ngày 28/4, bao gồm chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội đặc sắc như: Đàn lễ tưởng niệm tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo nghi lễ Phật giáo truyền thống đặc trưng ba miền Bắc, Trung, Nam; Lễ tắm Phật truyền thống; Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới; Triển lãm mỹ thuật Phật giáo…

Theo Thượng tọa Thích Gia Quang, điểm đặc biệt trong kỳ Đại lễ lần này, so với ba lần tổ chức trước tại Việt Nam, là việc GHPGVN – được sự thống nhất từ Chính phủ hai nước Việt Nam và Ấn Độ – sẽ long trọng cung thỉnh xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bảo vật quốc gia của Ấn Độ, về tôn trí tại Đại lễ.

Các thông tin chính thức về Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 thường xuyên được cập nhật trên website chính thức https://undv2025vietnam.com.

Hành trình cung nghinh, tôn trí và đỉnh lễ chiêm bái xá lợi sẽ chính thức khởi đầu tại Chùa Thanh Tâm – Học viện Phật giáo Việt Nam, tọa lạc trong Công viên Láng Le, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM, từ 8h00 ngày 2/5 đến hết ngày 8/5.

Tiếp sau đó, từ ngày 9/5 đến 13/5, xá lợi sẽ được cung thỉnh về Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh – vùng đất hội tụ nhiều ngôi chùa cổ kính linh thiêng, đồng thời là điểm đến tâm linh tiêu biểu, trang nghiêm dành cho các đại biểu quốc tế.

Từ ngày 14/5 đến 16/5, xá lợi sẽ được cung rước qua một số tuyến phố của TP. Hà Nội, sau đó được tôn trí tại chùa Quán Sứ, Hà Nội – trụ sở Trung ương của GHPGVN.

Từ ngày 17/5 đến 21/5, xá lợi sẽ an vị tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam – nơi từng đăng cai Đại lễ Vesak 2019. Kết thúc Đại lễ, xá lợi sẽ được long trọng cung tiễn trở về Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Đại lễ lần này đánh dấu một sự kiện thiêng liêng và trọng đại khác: Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức cung rước xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức – hiện đang được lưu giữ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – để chư Tăng, Ni cùng Phật tử trong và ngoài nước chiêm bái. Đây là một sự kiện mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, minh chứng cho tinh thần yêu nước, sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời là bảo vật vô giá – kết tinh tinh hoa Phật giáo Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Địa điểm tôn trí, chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự, 244 Đường 3/2, TPHCM, từ sáng ngày 3/5 đến 11/5.