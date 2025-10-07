Tin tức
Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung – ngày hội văn hóa gắn kết cộng đồng ở Tây Ninh
Dự Đại lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phối sư Thái Côn Thanh, Quyền Chánh Phối sư Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện để Tòa Thánh tổ chức trọng thể Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung. Nhờ đó, người theo đạo Cao Đài có điều kiện hành đạo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an lành.
Phối sư Thái Côn Thanh cho biết, trong năm qua, toàn thể người theo đạo Tôn giáo Cao Đài đã nghiêm chỉnh sinh hoạt tôn giáo đúng tôn chỉ, đường hướng hành đạo, chú trọng tu dưỡng đạo đức bản thân và khuyến thiện, thực hiện việc nhân nghĩa, đoàn kết, thương yêu, đồng thời chấp hành tốt kỷ cương pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo. Đặc biệt, Hội Thánh đã tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh. Từ đầu năm đến nay, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã vận động quyên góp để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị trên 28,4 tỷ đồng.
Chúc mừng tại Đại lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên đánh giá cao các chức sắc, chức việc, người theo đạo các tôn giáo nói chung và tôn giáo Cao Đài nói riêng luôn chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, trong những năm qua, với sự quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, hoạt động thu hút đầu tư trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các vấn đề an sinh xã hội của người dân được quan tâm. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động của các doanh nghiệp, việc làm của công nhân trên địa bàn được ổn định và phát triển.
Kết quả đó một phần nhờ vào sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo đang hoạt động trên tỉnh nhà, trong đó có Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã thực hiện tốt trong việc vận động chức sắc, chức việc, người theo đạo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện việc hành đạo đúng theo Hiến chương, Nội quy, Quy chế hành đạo của Hội Thánh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ông Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm 2025 được Hội Thánh tổ chức long trọng, có ý nghĩa nhân văn. Với nét đẹp, nét đặc trưng riêng của lễ hội không chỉ thu hút hàng vạn tín đồ hành hương, mà còn có nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước về tham dự. Đó là sự trân trọng, cầu ước cho mọi người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đạo đức, hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung là lễ hội lớn nhất trong năm của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, bên cạnh Đại lễ Vía Đức Chí Tôn vào tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp để cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, tâm linh độc đáo.
Điểm nhấn của Đại lễ là nghi thức Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, màn múa Long Mã, đặc biệt là múa Tứ linh gồm Rồng Nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy và Phụng. Ngoài ra, còn có các tiết mục múa Phụng, trình diễn âm nhạc của đội nhạc Sắc Tộc và đoàn diễu hành rực rỡ từ Báo Ân Từ đến Đền Thánh, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sắc màu, thu hút sự hứng khởi của hàng vạn người tham dự.
Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Đại lễ đã trở thành ngày hội văn hóa tiêu biểu của Tây Ninh, điểm hẹn tinh thần và văn hóa vào dịp Rằm Tháng Tám, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách hành hương và du khách quốc tế đến tham dự.
Đặc biệt, năm nay Đại lễ trưng bày 117 gian quả phẩm hiến lễ được tạo hình công phu bằng rau củ, trái cây với hình rồng, phượng và hoa lá tinh xảo, do các đơn vị Hội Thánh Cao Đài trên cả nước chuẩn bị. Sau lễ, toàn bộ quả phẩm được trao tặng cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, thể hiện tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng./.