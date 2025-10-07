Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung – ngày hội văn hóa gắn kết cộng đồng ở Tây Ninh

Đại lễ Hội yến Diêu trì cung là lễ hội lớn nhất trong năm của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Dự Đại lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phối sư Thái Côn Thanh, Quyền Chánh Phối sư Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện để Tòa Thánh tổ chức trọng thể Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung. Nhờ đó, người theo đạo Cao Đài có điều kiện hành đạo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an lành.

Các nghi thức chính của Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung diễn ra tại nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Phối sư Thái Côn Thanh cho biết, trong năm qua, toàn thể người theo đạo Tôn giáo Cao Đài đã nghiêm chỉnh sinh hoạt tôn giáo đúng tôn chỉ, đường hướng hành đạo, chú trọng tu dưỡng đạo đức bản thân và khuyến thiện, thực hiện việc nhân nghĩa, đoàn kết, thương yêu, đồng thời chấp hành tốt kỷ cương pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo. Đặc biệt, Hội Thánh đã tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh. Từ đầu năm đến nay, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã vận động quyên góp để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị trên 28,4 tỷ đồng.

Chúc mừng tại Đại lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên đánh giá cao các chức sắc, chức việc, người theo đạo các tôn giáo nói chung và tôn giáo Cao Đài nói riêng luôn chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.