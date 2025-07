Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an đánh dấu thời khắc lịch sử thiêng liêng của đất nước

Quang cảnh Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an. Ảnh: TTXVN phát

Đánh dấu thời khắc lịch sử thiêng liêng, chào mừng Tổ quốc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường lịch sử, đúng 0 giờ ngày 1/7, gần 1.000 tăng ni phật tử Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trang nghiêm tổ chức Đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc đại cách mạng về tổ chức bộ máy, là sự kiện lịch sử hiếm có, mang tính mạnh mẽ, toàn diện vì nước, vì dân.

Bày tỏ niềm vui trước sự kiện trọng đại của đất nước, Hòa thượng chia sẻ, “chư tôn đức Giáo hội và Phật tử rất phấn khởi, vui mừng trước những quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi phát động tất cả các chùa trong cả nước, đúng 6 giờ sáng 1/7/2025, rung chuông để bước vào kỷ nguyên mới-vận hội mới của dân tộc”.

“Đây là giờ phút linh thiêng của ngày mới, giờ mới, phút mới của một cơ vận mới, vận hội mới của đất nước. Tôi thấy khắp các phường, xã, cờ đỏ tung bay, lòng dân phấn chấn, vui mừng, hoan hỷ trước ngày hội lịch sử "sắp xếp lại giang sơn" của Đảng, Nhà nước”, Hòa thượng nói.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định, tăng, ni, phật tử luôn đồng hành cùng với các cơ quan Nhà nước, đảng bộ chính quyền; động viên nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phật giáo giúp Đảng, Nhà nước đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo thành một khối để cùng nhau bước vào vận hội mới, thành công, hoan hỷ, viên mãn.

Các chư ni thắp nến cầu nguyện quốc thái dân an. Ảnh: TTXVN phát Chia sẻ thấm thía với lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Đất nước là quê hương", Ni sinh Thích Diệu Khiêm - Lớp HV1 bày tỏ, đất nước không phải khái niệm trừu tượng, mà là tổng hòa của hàng nghìn miền quê, nơi mỗi người dân được sinh ra, lớn lên và khắc ghi trong tim mình từng vùng trời yêu dấu. Quan trọng hơn, những thay đổi ấy không tách rời mà đang góp phần kết nối. Khi các vùng quê cùng nắm tay bước về phía trước, cùng chia sẻ hạ tầng, nguồn lực, cơ hội phát triển - thì từng vùng trời nhỏ đang thực sự góp gió thành bão, thắp sáng bầu trời chung của đất nước.

Còn theo Tăng sinh Thích Tuệ Thanh, việc sáp nhập các đơn vị hành chính không chỉ là một quyết sách về tổ chức, mà còn chạm đến cảm xúc, ký ức và niềm tự hào của người dân với vùng đất quê mình. Một cái tên hành chính thay đổi không thể xóa đi bản sắc văn hóa, bởi tên gọi có thể gộp chung nhưng ký ức thì mỗi người vẫn giữ cho riêng mình.



Thực hiện văn bản số 284/HĐTS-VP1 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 6 giờ sáng 1/7, 18.491 ngôi chùa trong cả nước đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống cầu nguyện quốc thái dân an.



Trong văn bản 284 do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký, nêu rõ, ngày 1/7/2025 là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong cả nước.



Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam./.