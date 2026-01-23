Đại hội XIV của Đảng: Ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực

Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An trả lời phỏng vấn TTXVN về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Quang Anh - PV TTXVN tại Campuchia

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, bà Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An gửi lời chúc mừng tới Đại hội và bày tỏ tin tưởng, đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIV lần này, không chỉ với Đảng và Nhân dân Việt Nam, mà còn đối với các đảng cầm quyền trong khu vực, bao gồm Đảng Nhân dân Campuchia. Bà đánh giá cao vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tầm nhìn xa trông rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp phụng sự lợi ích của đất nước và nhân dân Việt Nam. Bà khẳng định với lòng yêu nước nồng nàn, sự hy sinh cao cả của Đảng, cũng như sự anh dũng của Quân đội và Nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước trải qua nhiều cuộc đấu tranh gian khổ để giải phóng đất nước, củng cố chủ quyền quốc gia, khôi phục và xây dựng đất nước, tiến tới phát triển và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch CPP nhấn mạnh trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy năng lực lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, linh hoạt và sáng tạo, thực hiện chính sách cải cách mở cửa giúp Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển đáng ghi nhận cả về kinh tế - xã hội, giảm nghèo và cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chú trọng tới những phần việc quan trọng khác như xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường đại đoàn kết, thống nhất dân tộc và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam còn thể hiện trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như phát triển quan hệ đối ngoại hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Bởi vì, Đảng Cộng sản Việt Nam có Lãnh đạo tốt, được nhân dân ủng hộ với chính sách đúng đắn, rõ ràng.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV không chỉ đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, mà còn đối với hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực, bà Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An nhận định trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với những biến động phức tạp, việc công bố chính sách và định hướng phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội XIV sẽ đóng góp tích cực vào tăng cường ổn định chính trị, phát triển bền vững, thúc đẩy văn hóa hòa bình và hợp tác trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hơn thế nữa. Bà cho biết thêm rằng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, Đại hội XIV càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là dịp để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ sự tham gia và quyết tâm cao độ trong việc duy trì, tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác lâu dài với Campuchia, vốn định hình từ lịch sử đấu tranh chung vì mục tiêu gìn giữ hòa bình.

Về kỳ vọng, Phó Chủ tịch CPP tin rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược rõ ràng nhằm tăng cường tin cậy chính trị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, thông qua tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo đảng và quản lý đất nước, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Bà kỳ vọng với thành quả từ Đại hội XIV, quan hệ giữa hai Đảng và hai đất nước Việt Nam - Campuchia sẽ được nâng lên một tầm cao mới, theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp hiện nay, Phó Chủ tịch CPP đánh giá cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia trong việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa hai đất nước. Mối quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị vững chắc và đóng vai trò trọng tâm, nòng cốt trong việc dẫn dắt, đảm bảo mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân Campuchia - Việt Nam tiến tới phát triển bền vững và đúng hướng.

Dẫn phát biểu của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Techo Hun Sen, tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn vào ngày 1/9/2025, bà Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An cho biết Samdech Techo đã bày tỏ hài lòng về mối quan hệ Campuchia - Việt Nam cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đó, hai nước đã thể hiện lập trường về một mối quan hệ bền chặt và không ngừng phát triển, cả trong khuôn khổ lập pháp, hành pháp và qua kênh Đảng, đặc biệt là giữa các tỉnh tiếp giáp biên giới của hai nước. Lịch sử đã thể hiện rõ, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai đất nước đã trải qua biết bao khó khăn, gian khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập và xây dựng đất nước. Tình đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau giữa hai Đảng không chỉ là tài sản quý giá của quá khứ mà còn là nền tảng của tương lai. Bà nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, việc tăng cường và mở rộng hợp tác, trao đổi và tin tưởng lẫn nhau giữa hai Đảng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là yếu tố then chốt trong việc củng cố ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn đoàn kết, thống nhất dân tộc của mỗi nước.

Hơn thế nữa, mối quan hệ bền chặt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia đã và đang đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN. Mối quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa hai Đảng sẽ giúp hai đất nước ứng phó hiệu quả với các thách thức, cũng như nắm bắt cơ hội phát triển mới của mỗi nước.

Trích dẫn lời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Techo Hun Sen: "Thiện chí hòa bình, hữu nghị mang tính chiến lược lâu dài. Chúng không chỉ phục vụ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước... Điều kiện tiên quyết để xây dựng một quốc gia phát triển cần hai yếu tố, bao gồm ổn định nội bộ và điều kiện quốc tế thuận lợi, đặc biệt là quan hệ hữu nghị với nước láng giềng của mình", bà Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình và trách nhiệm của hai Đảng ở hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững, nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, bà Samdech Kittisangha Bundit Men Sam An gửi lời chúc mừng và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Bà cho biết Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Techo Hun Sen, cũng đã gửi thư chúc mừng từ khi khai mạc Đại hội. Bà bày tỏ tin tưởng chắc chắn đất nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Qua đó, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, một quốc gia xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, vững mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch CPP nhận định thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần tích cực, cùng quyết tâm chung của nhân dân Campuchia, trong việc hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu đưa đất nước Campuchia trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và có thu nhập cao vào năm 2050./.