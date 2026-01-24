Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là cốt lõi năng lực lãnh đạo của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Gắn với bối cảnh Đại hội XIV vừa kết thúc, công tác xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới cũng là chủ đề được Tiến sĩ Kin Phea, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia (IRIC), Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), chuyên gia phân tích chính trị hàng đầu tại Campuchia, đặc biệt quan tâm.



Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Tiến sĩ Kin Phea nhận định Đại hội XIV là một sự kiện lịch sử trọng đại, bởi tiến trình phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa nội bộ, mà còn có tác động sâu rộng tới ổn định trong ASEAN, đặc biệt là quan hệ Campuchia – Việt Nam.



Chia sẻ tại tọa đàm “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam”, Tiến sĩ Kin Phea nhấn mạnh “xây dựng Đảng là cốt lõi của năng lực lãnh đạo”. Theo ông, công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam không đơn thuần là hoạt động hành chính hay sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là một sứ mệnh chiến lược, đã được Đại hội XIII xác định là “then chốt của then chốt”.



Trong tham luận chuyên đề “Xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới: Nâng cao vai trò lãnh đạo và năng lực của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tiến sĩ Kin Phea cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Đảng tập trung vào một số trụ cột lớn. Trước hết là việc tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng gắn với thực tiễn đổi mới của đất nước. Theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ vững chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đổi mới, sáng tạo trong triển khai, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ông khẳng định: “Cách tiếp cận này cho phép Việt Nam hiện đại hóa mà không đánh mất định hướng chính trị”.



Tiến sĩ Kin Phea cũng đặc biệt lưu ý vai trò của liêm chính chính trị và đoàn kết nội bộ. Theo ông, chiến dịch phòng, chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai trong thời gian qua, với thông điệp “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh.



Đáng chú ý, ông đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam chuyển trọng tâm từ chống tham nhũng sang chống lãng phí, coi đây là bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo. Theo ông, việc xác định lãng phí nguồn lực công, thời gian và cơ hội là “giặc nội xâm” cho thấy quyết tâm tháo gỡ những lực cản vô hình nhưng hết sức nguy hiểm đối với tiến trình phát triển đất nước.



Từ góc nhìn của một chuyên gia phân tích chính trị hàng đầu tại Campuchia, Tiến sĩ Kin Phea cho biết trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIV, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định ba đột phá chiến lược nhằm tăng cường năng lực quản trị quốc gia. Thứ nhất là đột phá về thể chế và thực thi. Theo ông, “nút thắt thể chế” được nhận diện là rào cản lớn nhất đối với phát triển nhanh và bền vững, do đó việc xây dựng môi trường quản trị minh bạch, ổn định và dễ dự báo, trong đó lãnh đạo tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có ý nghĩa then chốt.



Đột phá thứ hai là phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược hội tụ đủ “đức” và “tài”. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, ông cho rằng lãnh đạo cần vững vàng về chính trị, am hiểu công nghệ, có tầm nhìn quốc tế và gắn bó mật thiết với nhân dân.



Đột phá thứ ba là về hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Theo Tiến sĩ Kin Phea, cải cách tổ chức bộ máy gắn với chuyển đổi số sẽ giúp tinh gọn hệ thống, khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả điều hành. Ông nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là triết lý quản trị dựa trên dữ liệu, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm”.



Trên tinh thần đó, ông cho rằng việc tinh giản bộ máy Đảng và Nhà nước là bước đi táo bạo nhưng cần thiết, đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở. Công tác đào tạo cán bộ cũng cần tích hợp các nội dung về khoa học – công nghệ, quản trị xanh và giáo dục tư tưởng; trong khi nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tiếp tục là thước đo cuối cùng cho hiệu quả lãnh đạo.



Nhận định tổng thể về Đại hội XIV, Tiến sĩ Kin Phea cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử, trong đó công tác xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới không chỉ giữ vai trò lãnh đạo mà còn trở thành lợi thế quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của nhân dân trong một thế giới nhiều biến động. Ông nhấn mạnh: “Với phương châm ‘Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển’, Đại hội XIV là một trang sử vẻ vang mới trong hành trình phát triển của Việt Nam”.



Khẳng định ý nghĩa khu vực của công tác xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới, Tiến sĩ Kin Phea kết luận: “Một Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh và có tầm nhìn chiến lược sẽ tạo nên một Việt Nam ổn định, và một Việt Nam ổn định chính là trụ cột quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng của ASEAN và cộng đồng quốc tế”./.