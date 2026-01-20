Đại hội XIV của Đảng: Vận hội mới đang đến với đồng bào vùng thiên tai, biên giới

Chủ tịch UBND xã A Vương Briu Quân (ngoài cùng bên phải) cùng Đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng thăm hỏi bà con bị thiệt hại nhà cửa do mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát

Bồi đắp niềm tin



Niềm tin sắt son của người dân A Vương vào Đảng, Nhà nước được bồi đắp sau những hành động quyết liệt của chính quyền các cấp, luôn "coi dân là gốc", gần dân trong những thời điểm ngặt nghèo, gian nan nhất. Thiên tai tháng 10-11/2025 đã gây ra tình trạng sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của bà con. Ngay sau đó, "Chiến dịch Quang Trung" đã được triển khai thần tốc với sự vào cuộc tổng lực của chính quyền địa phương, công an, quân đội và các lực lượng xung kích nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân vùng cao Đà Nẵng.



Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương nhớ lại: Khi đó mưa lớn xảy ra nhiều ngày liên tục, dẫn đến sạt lở, nhiều hộ dân trắng tay, nhà cửa hư hỏng nặng. Chiến dịch Quang Trung thần tốc được triển khai đã giúp người dân nhanh chóng sửa sang những ngôi nhà bị hư hại, xây dựng nhiều ngôi nhà mới kiên cố, chính quyền và các lực lượng luôn đồng hành cùng người dân trong lúc gian nan nhất...



Đặc biệt, những ngôi nhà hoàn thành ngay trước thềm Đại hội XIV không chỉ giúp bà con ổn định chỗ ở mà còn là một "liều thuốc tinh thần" vô giá. Nhìn ngắm ngôi nhà mới vững chãi, những con đường bê tông sạch đẹp, người dân Cơ Tu ở A Vương càng hiểu rõ hơn giá trị của sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao từ Trung ương đến địa phương. Đồng bào Cơ Tu càng thêm tin tưởng, phấn khởi. Đối với đồng bào, những con số về tăng trưởng hay mục tiêu phát triển không hề xa vời, bởi nó hiện hữu ngay trong bát cơm ấm nóng, những mái nhà an toàn và nụ cười của trẻ thơ đến trường sau mùa bão lũ.



Đồng bào xã biên giới A Vương theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại nhà Gươl. Ảnh: TTXVN phát

“Đảng, chính quyền chăm lo cho người dân từ cái ăn, cái mặc, đến việc dựng lại nhà sau lũ, thì không có lý gì dân không tin theo Đảng. Với bà con nơi đây, Đảng không ở đâu xa mà hiện hữu trong từng mái nhà lợp ngói mới, trong ánh điện sáng trưng mỗi tối và trong những lớp học đầy ắp tiếng cười của con trẻ. Chúng tôi tin rằng kỳ Đại hội này sẽ tiếp tục mang lại những luồng sinh khí mới để vùng biên viễn A Vương ngày càng giàu đẹp hơn,”, ông A Lăng Lấp, người có uy tín ở thôn Ta Lang chia sẻ đầy xúc động.

Ngày hội của đồng bào Cơ Tu vùng biên giới



Sáng 20/1, tại nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn ở xã A Vương, không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Ngay từ sớm, bà con dân tộc Cơ Tu trong những bộ trang phục thổ cẩm đẹp nhất đã cùng tập trung theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV qua màn ảnh nhỏ.



Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, không giấu nổi niềm tự hào khi chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của đồng bào đối với dấu ấn mới của Đảng, của đất nước. Ông chia sẻ: “Hôm nay là ngày hội của cả dân tộc. Bà con phấn khởi lắm vì tận mắt thấy những đổi thay kỳ diệu trên quê hương mình. Từ một vùng đất khó khăn, nhờ sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước, diện mạo vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng biên giới như A Vương đã thay da đổi thịt từng ngày”.



Dưới mái Gươl cổ kính, người dân biên giới kỳ vọng, gửi gắm Đại hội sẽ đề ra những những quyết sách mang tính đột phá, cụ thể hóa công cuộc phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa ra những hướng đi thiết thực nhất để đời sống của đồng bào không chỉ ấm no mà còn phải giàu mạnh. Bà con mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông, quy hoạch mạng lưới đường bộ xuyên suốt đến tận các thôn, bản xa xôi nhất. Có như vậy mới thúc đẩy giao thương, tạo điều kiện để sản vật của đại ngàn như măng rừng, mật ong, thổ cẩm... được lưu thông thuận tiện, giúp người dân có thu nhập ổn định, bền vững. Kinh tế phát triển chính là "thế trận lòng dân" vững chắc để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.



Chủ tịch xã A Vương cũng đại diện đồng bào Cơ Tu gửi gắm niềm tin, mong muốn Đại hội XIV sẽ sáng suốt bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương thực sự đủ bản lĩnh, đủ tài và đủ tâm. Đó phải là những người làm việc hiệu quả, quyết liệt hành động để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, dù là ở nơi biên thùy xa xôi của Tổ quốc.





Chủ tịch UBND xã A Vương Briu Quân tặng Giấy khen cho lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” xây, sửa nhà ở cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025. Ảnh: TTXVN phát

Giữa đại ngàn, lời khẳng định của ông Briu Quân về niềm tin "sắt son với Đảng" của người Cơ Tu như là minh chứng cho sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Từ vùng đất A Vương, luồng sinh khí mới của Đại hội XIV đang lan tỏa, thắp lên ngọn lửa hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn trên dải đất biên cương phía Tây Đà Nẵng./.