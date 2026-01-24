Đại hội XIV của Đảng: Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh tầm vóc và định hướng của Việt Nam

Báo mạng Thaipublica đăng bài viết với tiêu đề “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bước ngoặt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, khẳng định Đại hội là một “bước ngoặt chiến lược” trong tiến trình hiện đại hóa được hoạch định bài bản, có tầm nhìn dài hạn của Việt Nam. Theo tác giả, quy mô tổ chức cùng công tác chuẩn bị công phu cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện. Sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế được thể hiện qua số lượng đông đảo phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp và việc Việt Nam thiết lập Trung tâm Báo chí quốc tế từ sớm.

Trang mạng mgronline.com ngày 23/1 đăng tải bài viết với tiêu đề “Quyết định đồng thuận! Việt Nam bầu ông Tô Lâm lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ 5 năm”. Ảnh: TTXVN



Thaipublica nhận định Đại hội XIV đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét sang mô hình tăng trưởng mới, tập trung vào nâng cao năng suất, thúc đẩy số hóa, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, Đại hội cũng nhấn mạnh yêu cầu cải cách thể chế, không chỉ trong quản lý kinh tế mà còn mở rộng sang các lĩnh vực xã hội, văn hóa, quốc phòng và đối ngoại.



Khác với các kỳ đại hội trước, bài viết cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lần này đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, gắn với khung thời gian rõ ràng và cơ chế trách nhiệm giải trình minh bạch. Đại hội XIV được đánh giá là một “giai đoạn chuyển tiếp”, khi Việt Nam chuyển trọng tâm từ “sinh tồn” sang “chiến lược”, từ “tốc độ” sang “chất lượng”.



Trong khi đó, báo Prachachat Business số ra ngày 23/1 đăng bài phỏng vấn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Morakotwong Phumiphlub – giảng viên Nghiên cứu châu Á, Khoa Nhân văn, Đại học Thammasat, chuyên gia về Việt Nam – xoay quanh các vấn đề kinh tế trọng điểm tại Đại hội XIV, đồng thời so sánh điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan.

Báo Bangkokpost đưa tin về về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 19-23/1. Ảnh: TTXVN Theo Phó Giáo sư Morakotwong, Việt Nam và Thái Lan hiện vừa cạnh tranh kinh tế, vừa phát triển song song, với những khác biệt rõ rệt về cơ cấu và trình độ phát triển. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, Việt Nam đang tăng trưởng nhanh hơn và mở rộng thị trường mạnh mẽ hơn. Trong suốt thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam liên tục vượt Thái Lan, nhờ xuất khẩu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và mức độ tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn giữ lợi thế về GDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế đa dạng, cùng nền tảng dịch vụ, tài chính và logistics phát triển hơn.

Bà cũng cho rằng Việt Nam sở hữu lợi thế về chi phí lao động thấp, dân số trong độ tuổi lao động dồi dào, qua đó hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, Việt Nam vẫn đối mặt những hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực, trình độ công nghệ cao và sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu.

Trang mgronline.com ngày 23/1 đăng bài “Quyết định đồng thuận! Việt Nam bầu đồng chí Tô Lâm lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ 5 năm”, trong đó đánh giá Tổng Bí thư Tô Lâm là một nhà cải cách quyết đoán. Trước Đại hội, ông đã cam kết đưa Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngay sau khi tái đắc cử, ông nhấn mạnh xây dựng một hệ thống chính quyền dựa trên liêm chính, năng lực, bản lĩnh và chuyên môn, với hiệu quả được đo lường bằng kết quả cụ thể.



Ngoài ra, nhiều hãng truyền thông lớn khác của Thái Lan cũng đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang thairath.co.th ngày 20/1 đăng bài “Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố mục tiêu tăng trưởng GDP 10% mỗi năm cho Việt Nam”. Trang mạng pptvhd36.com ngày 20/1 cũng có bài “Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% mỗi năm đến năm 2030”. Trang mạng dailynews.co.th ngày 23/1 đăng bài “Đảng Cộng sản Việt Nam nhất trí bầu đồng chí Tô Lâm làm Tổng Bí thư thêm 5 năm”; và bangkokpost.com (23/1) đăng bài “Các nhà đầu tư hoan nghênh cải cách kinh tế của Việt Nam khi Tổng Bí thư Tô Lâm được tái bổ nhiệm”.



Nhìn chung, truyền thông Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh những định hướng lớn, các cam kết cải cách và thông điệp phát triển mạnh mẽ mà lãnh đạo Việt Nam đưa ra tại sự kiện chính trị trọng đại này./.