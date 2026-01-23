Đại hội XIV của Đảng: Rạng rỡ niềm tin mừng Đại hội thành công

Cụm mô hình trang trí nổi bật mừng Đại hội Đảng XIV tại Quảng trường 19-8. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Ngô Quyền, Tràng Tiền... cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ sắc đỏ, chào mừng Đại hội thành công. Sắc thắm của màu cờ hòa cùng không khí se lạnh của những ngày giáp Tết tạo nên một diện mạo trang nghiêm nhưng cũng đầy sức sống cho "Trái tim của cả nước".



Tại khu vực Quảng trường Ba Đình và xung quanh Hồ Gươm, người dân và du khách thảnh thơi dạo bước, trên gương mặt ánh lên niềm vui và sự tự hào. Câu chuyện được bàn luận sôi nổi nhất trong các ngõ phố, khu dân cư hay tại các công sở chính là những quyết sách lớn gắn với ten gọi của các đồng chí lãnh đạo vừa được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.





Nhà Quốc hội trang trí cờ hoa chào mừng thành công của Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Ông Lê Việt Hùng, một cán bộ hưu trí phường Hai Bà Trưng, không giấu được sự xúc động: "Theo dõi sát sao quá trình diễn ra Đại hội, tôi thấy Đại hội lần này đã thành công rực rỡ, thực sự là một dấu mốc lịch sử. Văn kiện Đại hội đã đề ra được những định hướng chiến lược đột phá, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, chọn ra được những người có đức, có tài để chèo lái đất nước bước vào kỷ nguyên mới".



Không chỉ những người lớn tuổi, thế hệ trẻ Thủ đô cũng bày tỏ sự kỳ vọng lớn lao vào luồng sinh khí mới sau Đại hội. Em Nguyễn Hữu Trung Nguyên, sinh viên năm thứ ba, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền cho biết, thành công của Đại hội lần thứ XIV là động lực to lớn để thế hệ trẻ chúng em tiếp tục rèn luyện, cống hiến. “Chúng em tin tưởng rằng, với những nghị quyết sát thực tiễn và đặc biệt, các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà Đại hội đã thông qua, thế hệ trẻ chúng em sẽ có thêm nhiều cơ hội để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đóng góp trí tuệ vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia", em Trung Nguyên chia sẻ.



Tại các công trường, các công trình dự án trọng điểm của Hà Nội, không khí thi đua lao động sản xuất cũng diễn ra sôi nổi để chào mừng thành công của Đại hội. Công nhân, người lao động phấn khởi trước những định hướng về an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân được nhấn mạnh trong các văn kiện. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đã biến thành hành động cụ thể, với quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

