Đại hội XIV của Đảng: Phát triển đặc khu Phú Quốc thành trung tâm kinh tế, du lịch - dịch vụ tổng hợp tầm quốc gia, quốc tế

Đồng chí Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), trình bày tham luận "Phát triển đặc khu Phú Quốc thành trung tâm kinh tế, du lịch – dịch vụ tổng hợp tầm quốc gia, quốc tế. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Lê Quốc Anh cho biết Phú Quốc có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của cả nước, của Đồng bằng sông Cửu Long và của tỉnh An Giang, có diện tích tự nhiên 575 km2, với dân số khoảng hơn 160.000 người; có bờ biển dài, vùng biển rộng và nằm trong tuyến hàng hải, hàng không quốc tế huyết mạch, và là cửa ngõ hàng không và giao thương đối ngoại của Việt Nam đối với các nước trong khu vực và thế giới.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng Phú Quốc trở thành “Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới”; đặc biệt là thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với tỉnh An Giang vào cuối tháng 11/2025 với mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế biển, du lịch, dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy Đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá cho tỉnh An Giang; Nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ Đặc khu Phú Quốc đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, du lịch, dịch vụ và đã đạt được kết quả nổi bật như sau:

Tốc độ phát triển kinh tế luôn đạt ở mức cao, đạt 19,6%/năm. Khu vực thương mại, du lịch tăng 68,45% so với đầu nhiệm kỳ. Qua đó đã đóng góp đáng kể cho ngân sách chung của tỉnh An Giang. “Đảo Ngọc” Phú Quốc thường xuyên nằm trong danh sách điểm đến du lịch nổi tiếng của thế giới. Riêng năm 2025, Phú Quốc đã đón 8,3 triệu lượt khách du lịch, vượt 18,1% so với kế hoạch, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt khách, vượt 86% so với kế hoạch, tăng 93,6% so với cùng kỳ. Có thể nói, thương hiệu du lịch Phú Quốc đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch của thế giới. Với những điểm sáng trên, Phú Quốc đã vinh dự được Trung ương lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Thời gian qua, Đặc khu Phú Quốc đã tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và thường xuyên kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị. Bên cạnh đó, công tác quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt Nghị quyết số 31 -NQ/TU về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Phú Quốc và Nghị quyết số 02 -NQ/TU về lãnh đạo xây dựng Đặc khu Phú Quốc không ma túy và trở thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Với tinh thần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, để đưa tỉnh An Giang trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là sau khi tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027, đây là cơ hội để thúc đẩy Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, làm động lực mới, sức bật mới cho phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của Đặc khu Phú Quốc cho những năm sau. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, Đảng bộ Đặc khu Phú Quốc với quyết tâm chính trị cao nhất sẽ thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để khai thác tiềm năng lợi thế và thời cơ của Phú Quốc, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh An Giang.



Tập trung rà soát, cập nhật các quy hoạch của Phú Quốc, đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch của tỉnh, của vùng, của quốc gia với chất lượng và tầm nhìn quy hoạch phải vươn tầm thế giới. Triển khai thực hiện các dự án đảo nhân tạo trên biển để mở rộng không gian phát triển theo Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với 4.500 ha tại các khu vực: Bãi Vòng, Nam An Thới,... Đây là dự án mang tính đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng của Đặc khu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy khoa học phát triển, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị du lịch theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và thân thiện môi trường.



Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là đất đai, khoáng sản và tài nguyên rừng. Nâng cao chất lượng quy hoạch, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và lâm nghiệp. Triển khai thực hiện các đề án du lịch sinh thái dưới tán rừng, và đây là tiềm năng chưa được đánh thức của đảo Phú Quốc.



Thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, văn hóa bản địa, lấy người dân Phú Quốc làm trung tâm của sự phát triển gắn với tôn vinh những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Đặc khu.



Tập trung xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đủ phẩm chất, đủ năng lực, tư duy mới, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển sâu rộng của Đặc khu.

Tăng cường công tác bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Xây dựng Đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, hướng đến hòn đảo không tội phạm và không ma túy.



Huy động cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp chuẩn bị tốt nhất cho tuần lễ APEC 2027 theo phương châm: "Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Phú Quốc là một đại sứ của du lịch".

Để tiếp tục xây dựng Đặc khu trở thành động lực phát triển của cả tỉnh, cả nước, từng bước trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, đồng chí Lê Quốc Anh nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Quốc rất cần sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh để xây dựng các chính sách ưu đãi đặc thù vượt trội về tài chính, về đất đai, về xúc tiến thương mại, du lịch và đối ngoại để Phú Quốc tiếp tục hòa nhịp cùng kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giúp cho “Đảo Ngọc” cất cánh trở thành biểu tượng của hội nhập phát triển và xứng đáng với kỳ vọng của Đảng và nhân dân dành cho Phú Quốc.

Với tiềm năng lợi thế và thời cơ của Phú Quốc và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đặc khu Phú Quốc sẽ tiếp tục phát triển nhanh, đột phá, bền vững và trở thành đặc khu giàu có, hiện đại, văn minh, xanh sạch đẹp, an toàn và là nơi đáng sống./.