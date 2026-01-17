Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân vào những quyết sách mới của Đảng

Trên các tuyến đường trung tâm của thành phố như: Lê Lợi, Hùng Vương, Hà Nội, Lê Duẩn… sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cùng hàng loạt băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ngập tràn khắp nơi. Không khí đoàn kết, phấn khởi lan tỏa từ đường phố đến từng nếp nhà. Người dân Cố đô bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng - dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

*Kỳ vọng từ cử tri lão thành cách mạng



Từng là đại biểu Quốc hội liên tục trong ba khóa VII, VIII và IX, ứng cử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế), ông Nguyễn Đình Ngộ (90 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) rất phấn khởi và tự hào khi Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra. Ông Ngộ phấn khởi chia sẻ: Trong những năm qua, Đảng ta đã kiên định lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra. Các biểu ngữ, trang trí chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại các khu vực công viên trung tâm thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN Trải qua những giai đoạn khó khăn, càng chứng minh tính ưu việt và sự đúng đắn của Đảng. Đảng luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, thường xuyên lắng nghe, tôn trọng ý kiến nhân dân, thực hiện dân chủ rộng rãi. Những vấn đề quan trọng, Đảng đều lấy ý kiến từ quần chúng nhân dân, tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng để hoạch định đường lối phù hợp với lợi ích của nhân dân.

Ông Ngộ bày tỏ tâm đắc vì hiện nay, công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo Đảng thực hiện rất quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thể hiện rõ quyết tâm làm trong sạch tổ chức. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Đảng luôn nhạy bén nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, thể hiện qua việc mạnh dạn thúc đẩy chuyển đổi số và nhiều chính sách đổi mới, sáng tạo khác. Những bước đi này đang góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Các biểu ngữ, trang trí chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại các khu vực công viên trung tâm thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN “Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, mong rằng các đồng chí lãnh đạo tiếp tục dựa vào dân, lấy dân làm gốc, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết để xây dựng những chính sách phù hợp, đảm bảo an sinh xã hội và đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh. Kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào hai lĩnh vực then chốt là y tế và giáo dục. Hướng tới mục tiêu từng bước thực hiện miễn phí khám chữa bệnh cho toàn dân và miễn học phí cùng các khoản thu khác cho học sinh, sinh viên, để mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển một cách công bằng và toàn diện”, ông Nguyễn Đình Ngộ nói.