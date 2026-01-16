Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin son sắt giữa đại ngàn Trường Sơn

Nhiều gia đình đồng bào dân tộc Cơ Tu xã Tây Giang treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Hải Âu-TTXVN

*Niềm tin từ bản làng Cơ Tu

Dọc theo con đường Đông Trường Sơn, đến xã Tây Giang những ngày này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng đất từng là "vùng lõi" của nghèo khó trước đây, nay đã khoác trên mình một diện mạo mới với những con đường nhựa, đường bê tông nối thẳng đến các thôn bản, những khu dân cư được quy hoạch bài bản gắn với hạ tầng điện, đường, trường, trạm.





Nhiều đường phố ở xã miền núi Bến Giằng với sắc đỏ cờ Tổ quóc chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN

Trong ngôi nhà gươl truyền thống của đồng bào Cơ Tu ở thôn Arớh, xã Tây Giang, già làng Bríu Pố rất phấn khởi chia sẻ với bà con về ý nghĩa trọng đại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong vài ngày tới. Già làng Bríu Pố chia sẻ: Hướng về Đại hội XIV, bà con trong thôn gửi gắm niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới. Người dân mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm xây dựng mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông cho bà con đồng bào miền núi đi lại theo hướng thẳng nhất, “qua sông bắc cầu, qua núi khoét núi” nhằm rút ngắn khoảng cách đi lại giữa đồng bằng với miền núi. Có hạ tầng giao thông, đời sống bà con miền núi mới phát triển. Có con đường là có cái chữ, có thuốc men, là nông sản của bà con làm ra được tiêu thụ thuận lợi, Già làng Bríu Pố chia sẻ.

Với bà con đồng bào Cơ Tu, từ xưa đến nay rừng là báu vật của người đồng bào, do vậy bà con kỳ vọng Đảng và Nhà nước có những đề án, chính sách phát triển mạnh mẽ du lịch sinh thái, phát triển vùng trồng cây dược liệu gắn với chế biến sâu, đây là cách giúp bà con vừa giữ rừng tự nhiên, vừa nâng cao đời sống kinh tế bền vững. Già làng Bríu Pố cũng kỳ vọng, Đại hội lần này Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm việc bảo tồn văn hóa truyền thống người đồng bào dân tộc. Mong sao những nét văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ, để bản sắc của đồng bào các dân tộc không bị phai mờ trước quá trình hội nhập văn hóa mạnh mẽ hiện nay.



Ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, vinh dự và tự hào là đại biểu người dân tộc thiểu số trong Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ông Bhling Mia chia sẻ, bên cạnh niềm vinh dự, đây còn là trách nhiệm rất lớn. Bản thân ông luôn trăn trở, suy nghĩ để đóng góp ý kiến vào định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới; làm sao để các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở vùng miền núi đạt hiệu quả cao hơn, đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu của Tổ quốc có sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa.

Theo ông Bhling Mia, sau quá trình sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc mở đầu cho kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc, hướng tới trạng thái “tất cả đều sẵn sàng”. Trong đó, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược từ Trung ương đến địa phương, làm nền tảng để tập trung phát triển đất nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

*Kỳ vọng phát triển bền vững vùng phên dậu Tổ quốc

Nằm ở giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, xã Bến Giằng không chỉ là một địa danh hành chính mà còn là biểu tượng rực lửa của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của đồng bào các dân tộc phía Tây thành phố Đà Nẵng.



Già Bling Dé hơn 40 năm tuổi Đảng, ở thôn A Liêng, xã Bến Giằng vui mừng cho biết: Trong quá trình phát triển đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực cho vùng miền núi còn nhiều khó khăn. Như gần đây, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai đã làm nức lòng đồng bào cả nước và những gia đình có nhà bị vùi lấp do sạt lở núi. Hướng đến Đại hội XIV của Đảng, già làng Bling Dé mong muốn và kỳ vọng, Đại hội sẽ thảo luận sâu sắc những định hướng chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự ưu tú, thật sự xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương để tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



Khi Đảng xác định mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, đồng bào vùng cao phía Tây thành phố Đà Nẵng hiểu rằng mình không đứng ngoài cuộc. Sức mạnh của ý Đảng và lòng dân nơi những xã vùng núi phía Tây thành phố Đà Nẵng đã hòa quyện làm một, tạo nên một bản hùng ca giữa đại ngàn. Với niềm tin son sắt ấy, đồng bào các dân tộc nơi đây tin tưởng rằng sau thành công của Đại hội, các nghị quyết, chương trình, đề án sẽ sớm đi vào cuộc sống với những kết quả cụ thể; đời sống của bà con đồng bào các dân tộc nơi đây sẽ có những đổi thay mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục là vùng phên dậu vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc./.