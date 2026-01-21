Đại hội XIV của Đảng: Nhiều quyết sách mới cho doanh nghiệp

* Thời cơ cho kinh tế tư nhân bứt tốc

Nằm trên địa bàn xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, Công ty cổ phần Trịnh Nghiên chuyên tái chế nhựa, sản xuất và kinh doanh bao bì. Hàng năm, công ty sản xuất gần 40.000 tấn bao bì, cung cấp cho các doanh nghiệp, đơn vị trong cả nước. Doanh thu trung bình đạt khoảng 250 tỷ đồng/năm, nộp thuế cho Nhà nước từ 12 - 15 tỷ đồng, tạo việc làm cho từ 80 - 120 lao động địa phương, với mức lương dao động từ 6 - 18 triệu đồng/người/tháng.

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Ông Trịnh Văn Nghiên, Giám đốc Công ty cổ phần Trịnh Nghiên cho biết, ông từng là người lính và là một cựu chiến binh. Sau khi trở về quê lao động, ông được cử đi học lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng vào năm 1986.

Ông Nghiên chia sẻ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng khi đó có rất nhiều nội dung đổi mới; trong đó, nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung các chính sách kinh tế nhằm khuyến khích các cơ sở và công nhân, nông dân, thợ thủ công hăng hái phát triển sản xuất... Chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước vào thời điểm đó như giúp ông “khai sáng” tư duy và nhận thấy những cơ hội lớn để phát triển kinh tế.

Chính vì vậy, khi Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành tháng 5/2025, ông Nghiên cho rằng, đây là hồi chuông thúc giục, tiếp thêm sự tự tin cho doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn bước vào cuộc chơi lớn, đồng thời có quyết tâm hơn trong việc đầu tư một cách bài bản, chuyên nghiệp và xứng tầm hơn.

Chia sẻ về kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới, ông Nghiên cho hay, giữa tháng 6/2025, ông đại diện cho Công ty cổ phần Trịnh Nghiên là một trong 35 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước vinh dự được lựa chọn tham gia cùng Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến một số nước châu Âu để tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn.

Sau chuyến đi này, ông có thêm nhiều ý tưởng kinh doanh mới. Trước mắt, ông tập trung nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương, hoàn thiện quy trình, đảm bảo các tiêu chí xuất khẩu sang các nước. Để làm điều này, đơn vị mong muốn những giải pháp của Nghị quyết 68 sớm được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong thực tiễn, qua đó, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển bền vững.

Kiểm tra chất lượng thóc giống tại Công ty TNHH Cường Tân (xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Được thành lập từ năm 2005, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Tân, xã Ninh Cường (Ninh Bình) chủ yếu sản xuất lúa giống và chế biến gạo chất lượng cao. Đây là một trong những doanh nghiệp khẳng định được vị thế trên thị trường nhờ hướng đi phù hợp và sự đầu tư bài bản.

Công ty đã triển khai hiệu quả mô hình liên kết sản xuất lúa gạo trên diện tích khoảng 2.800 ha tại các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa… với hình thức tích tụ ruộng đất, quy hoạch lại đồng ruộng thành các cánh đồng lớn, sau đó giao lại cho các hộ nông dân có năng lực và kinh nghiệm trực tiếp sản xuất. Toàn bộ giống, quy trình sản xuất, thu hoạch và sản phẩm được công ty hỗ trợ và bao tiêu. Do vậy những hộ dân liên kết không chỉ có thu nhập cao mà còn có việc làm ổn định ngay trên đồng ruộng của mình.

Hiện mỗi năm, công ty sản xuất khoảng 2.000 tấn giống lúa lai, 4.000 giống lúa thuần. Các giống lúa do công ty nghiên cứu, sản xuất được tiêu thụ mạnh như: CT10, Lai thơm, Thiên Trường 217…. Song song với đó, chế biến gạo là một trong những hướng đi mới của công ty trong những năm gần đây. Các sản phẩm gạo thương phẩm chủ yếu là các dòng Koji, Hương Cốm 4, Lai Thơm với sản lượng từ 1.000 - 2.000 tấn/năm. Ngoài cung cấp cho thị trường trong nước, công ty đã xuất khẩu sang các nước như: Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu.

Ông Đoàn Văn Sáu, Giám đốc Công ty Cường Tân khẳng định, từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, thể hiện sự quan tâm và đồng hành với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân. Nghị quyết 68 ra đời với tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy phát triển làm mục tiêu chủ đạo sẽ tạo luồng gió mới, tiếp sức, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Ông Sáu chia sẻ, trên thực tế, những chính sách kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành, tâm huyết của các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật một cách cụ thể, chi tiết và sát thực tiễn là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, thị trường lúa gạo đang cạnh tranh gay gắt giữa các nước, những rào cản về kỹ thuật, khoa học công nghệ, thuế quan và các chính sách bảo hộ khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa thể tăng tốc, bứt phá... Do đó, ông mong muốn cơ quan có thẩm quyền phối hợp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững...

*Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Chương trình hành động số 05 - CTr/TU để cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam - Chi nhánh Nam Định (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 34.000 doanh nghiệp hoạt động. Giai đoạn 2025-2030, mỗi năm thành lập mới bình quân 3.200 doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng khu vực tư nhân đạt 10-12%/năm. Thu từ khu vực tư nhân chiếm khoảng 55% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Đến năm 2045, con số này dự kiến tăng lên 67.000 doanh nghiệp. Tỉnh xác định, khu vực kinh tế tư nhân là động lực chính trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết 68 vào cuộc sống, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh. Cùng với đó, Ninh Bình tăng cường đối thoại lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tỉnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ninh Bình cũng không ngừng cải cách thể chế, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục các dự án, lĩnh vực, cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng khu, cụm công nghiệp được công khai, minh bạch.

Để xây dựng Ninh Bình thành điểm đến lý tưởng thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghiệp xanh, an toàn, tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, chú trọng khai thác tiềm năng cảng hàng không, cảng nước sâu và công nghiệp văn hóa, những mũi nhọn mới trong chiến lược phát triển dài hạn…

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ: Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, coi đây là động lực then chốt để thực hiện mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Để tăng tốc phát triển, đồng thời giúp doanh nghiệp lớn mạnh, đủ sức tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư đối với các ngành, lĩnh vực thế mạnh, hướng đến xuất khẩu. Ninh Bình cũng tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại với nhiều công trình trọng điểm như: Tuyến đường bộ ven biển qua Ninh Bình, cao tốc CT08, tuyến Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, cầu vượt sông Đáy, dự án Kênh - đường Vạn Hạnh, nút giao Phú Thứ và Quốc lộ 1A, Khu kinh tế Ninh Cơ...

Cùng với sự nỗ lực tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới tư duy quản trị; tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương...

Tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 24.500 doanh nghiệp. Năm 2025, toàn tỉnh có trên 8.700 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới, tổng số vốn đăng ký hơn 63.200 tỷ đồng../.