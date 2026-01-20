Đại hội XIV của Đảng: Nhà báo kiều bào đồng hành cùng báo chí trong nước, lan tỏa thông tin chính thống

Lãnh đạo TTXVN trực tiếp chỉ đạo công tác phóng viên tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tạo điều kiện tốt nhất để tác nghiệp

Lần đầu tiên tham dự đưa tin về Đại hội, ông Nguyễn Bảo Long, Hội Truyền thông Việt - Mỹ chia sẻ niềm vui khi được tiếp cận, đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với ông, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới.

Tại phiên khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Bảo Long bày tỏ ấn tượng với một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định. Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại đại hội. Ảnh: TTXVN

“Tinh thần đột phá được nâng lên rất cao, tạo ấn tượng lớn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tôi mong muốn, mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tự đề ra trách nhiệm và hành động thực hiện”, ông Nguyễn Bảo Long nói.

Ông Nguyễn Bảo Long đánh giá cao công tác tổ chức của Trung tâm Báo chí Đại hội với cơ sở vật chất, kỹ thuật đầy đủ, hiện đại. Đường truyền Internet tốc độ cao, đã tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội.

Đồng quan điểm, ông Vũ Hoàng Lân, kênh Phố Bolsa TV nhận định, vấn đề an ninh được tổ chức rất tốt từ ngoài đường phố vào đến khu vực Đại hội, đồng thời đánh giá cao điều kiện cơ sở vật chất và kỹ thuật tại Trung tâm Báo chí Đại hội, giúp phóng viên thu thập thông tin nhanh chóng.

Chia sẻ kỳ vọng vào Đại hội lần này với tư cách là kiều bào, ông Vũ Hoàng Lân cho biết, cộng đồng người Việt Nam và dư luận nước ngoài trông đợi, Đại hội sẽ bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới tầm nhìn năm 2045.



Nâng cao trách nhiệm trong công tác truyền thông

Bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi tham dự đưa tin về Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Huy Thắng, Tổng biên tập báo Việt-Đức cho biết, đây là một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được trực tiếp tham dự ngày hội lớn của đất nước với tư cách là nhà báo quốc tế. Niềm vinh dự này thôi thúc ông nâng cao trách nhiệm trong công tác truyền thông, báo chí cộng đồng nhằm phục vụ kiều bào tại Đức cũng như bạn đọc quốc tế theo dõi các ấn phẩm báo Việt - Đức, truyền hình Việt - Đức VDTV và các nền tảng truyền thông do ông phụ trách.

Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Khác với các kỳ Đại hội trước chỉ theo dõi qua báo chí và truyền hình trong nước, lần này được trực tiếp tham dự Đại hội trong đoàn báo chí quốc tế mang lại cho ông Nguyễn Huy Thắng những trải nghiệm đặc biệt. Ông đánh giá, các tài liệu được chuẩn bị ngắn gọn nhưng sâu sắc, toàn diện, thể hiện quá trình chuẩn bị công phu và thảo luận chặt chẽ về những vấn đề cốt lõi.

Bày tỏ ấn tượng với phương châm của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, nhà báo Nguyễn Huy Thắng mong muốn đưa đến kiều bào Đức những thông tin thiết thực, cụ thể, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để bà con kiều bào có thể theo dõi sát sao về sự kiện.

Theo Nguyễn Huy Thắng, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào, tạo cơ hội lớn cho bà con gắn kết với quê hương.

Tại Đại hội XIV của Đảng, nhà báo Nguyễn Huy Thắng kỳ vọng, Đại hội sẽ có thêm những quyết sách mới để thu hút nhân tài, vật lực, đặc biệt là xây dựng cơ chế thu hút tiềm lực kinh tế và tài năng của kiều bào về xây dựng đất nước, nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Nhà báo Huy Thắng bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những bước đột phá mạnh mẽ, góp phần đưa Việt Nam vững bước tiến lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.