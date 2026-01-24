Đại hội XIV của Đảng - Nghị quyết 79 NQ/TW: Đòn bẩy ổn định, phát triển địa phương sau hợp nhất

Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài Dương Hoài Pha, Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định nền tảng của kinh tế nhà nước bao gồm các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, ổn định vĩ mô và bảo đảm an ninh, quốc phòng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, các công trình kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư xây dựng… Thực hiện nghị quyết này, phường Đồng Xoài xác định kinh tế nhà nước, trọng tâm là tài sản công, đất đai và đầu tư công là “đòn bẩy” để ổn định và phát triển địa phương sau hợp nhất.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, từ nguồn vốn của địa phương, Đồng Xoài đã đầu tư hơn 30 dự án hạ tầng giao thông, giáo dục, thương mại, văn hóa gắn với chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, địa phương huy động khá tốt nguồn lực đất đai thông qua phong trào Dân vận khéo “Việc phố, việc làng đất vàng cũng hiến”, đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến đất, cắt cây, tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng 18 dự án theo quy hoạch; trong đó, có dự án trọng điểm của tỉnh là cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành qua địa bàn phường hiện đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư 100%, bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái nhận định: Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở chính trị vững chắc để địa phương định hướng lại tư duy phát triển, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với xã Nha Bích, Nghị quyết không chỉ mang tính định hướng vĩ mô mà còn tác động trực tiếp đến việc quản lý ngân sách, đầu tư công và cung ứng các dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn. Năm 2025, Nha Bích đã giải ngân gần 66 tỷ đồng để tập trung đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm như hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, trụ sở làm việc, công trình phúc lợi xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh…

“Các công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân tìm đến để an cư, lập nghiệp và khởi tạo những giá trị tốt đẹp”, ông Nguyễn Hồng Thái khẳng định.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng và bám sát định hướng quy hoạch của tỉnh, năm 2026, Nha Bích bố trí nguồn vốn đầu tư công trên 67 tỷ đồng, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm như: đầu tư làm các tuyến đường vòng quanh Hồ Phước Hòa; nâng cấp, hoàn thiện không gian văn hóa cộng đồng tại các ấp; nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất một số trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở… Việc triển khai các công trình đầu tư công năm 2026 được thực hiện theo nguyên tắc đúng quy hoạch, đúng thẩm quyền, tập trung, không dàn trải, gắn với tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện, xã Nha Bích đặc biệt chú trọng phối hợp giữa khu vực kinh tế nhà nước với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Nhà nước giữ vai trò định hướng, đầu tư các hạng mục cốt lõi; doanh nghiệp tư nhân tham gia theo các hình thức phù hợp, trên cơ sở công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, qua đó huy động thêm nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng và dịch vụ công.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Thái, để tiếp tục phát triển kinh tế Nhà nước theo Nghị quyết 79-NQ/TW, trong năm 2026 và giai đoạn tới, địa phương kiến nghị tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình; sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về cơ chế đầu tư công đối với cấp xã; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Với phường Đồng Xoài, Chủ tịch UBND phường Dương Hoài Pha cho biết, nhằm phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong thời gian tới, phường khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung đô thị mở rộng phường Đồng Xoài – Bình Phước – Đồng Phú trong năm 2026 để từ đó bố trí lại không gian phát triển, cơ cấu sử dụng đất một cách một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm đảm bảo tính kết nối phát triển liên vùng, tạo động lực cho kinh tế nói chung và kinh tế nhà nước phát triển bền vững.

Đồng Xoài còn tăng cường quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ, chất lượng; đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công có khả năng cạnh tranh cao, chuyển mạnh sang cơ chế thị trường như xử lý rác thải, cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị... Đồng thời, thực hiện quyết liệt việc đo đạc, thống kê và số hóa hệ thống dữ liệu đất đai trên địa bàn phường để kết nối với dữ liệu quốc gia; đồng thời rà soát quản lý sử dụng đất, tài sản công đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

Để Nghị quyết số 79-NQ/TW được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao, ông Dương Hoài Pha kiến nghị bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và đất đai đồng bộ với Luật Đất đai 2024; ban hành hướng dẫn chi tiết về cơ chế tự chủ tài chính cho cấp phường/xã sau hợp nhất để chủ động điều tiết ngân sách đầu tư phát triển. Cùng đó, tăng cường phân cấp, đầu tư công cho cấp xã/phường nhằm kịp thời triển khai các dự án hạ tầng dân sinh, rút ngắn thủ tục hành chính, kịp thời để triển khai đồng bộ, hiệu quả nghị quyết./.