Đại hội XIV của Đảng: Nâng cao sức mạnh tổng hợp của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển

Trong niềm hân hoan và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, các lực lượng vũ trang mong muốn, Đại hội tiếp tục có những quyết sách chiến lược để không ngừng nâng cao sức mạnh các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói chung và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng luôn hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin son sắc, trọn vẹn và kỳ vọng to lớn.



Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ngày đêm nỗ lực thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền trên biển, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ nào, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Từng cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm của mình là không để bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện và sẵn sàng xử trí hiệu quả mọi tình huống bất ngờ trên biển, luôn đồng hành cùng ngư dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với những hoạch định, quyết sách lớn, mang tầm chiến lược để đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới phồn vinh và thịnh vượng.

"Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, tại Đại hội lần này, Đảng ta sẽ tiếp tục có những chủ trương, sách lược đúng đắn, mang tính chiến lược để nâng cao sức mạnh tổng hợp của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, trong đó có Vùng Cảnh sát biển 2, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới", Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kỳ vọng.

Luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi, từ vùng biển đảo xa xôi đến rẻo cao biên giới trên đất liền, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin mãnh liệt và kỳ vọng lớn lao.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chia sẻ, với chiều dài hơn 157 km, 6 xã biên giới của thành phố Đà Nẵng gồm Tây Giang, A Vương, Hùng Sơn, La êê, La Dêê và Đăc Pring là vùng phên giậu quốc gia, tiếp giáp với hai huyện Đăk Chưng và Kạ Lừm, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào anh em. Nơi biên cương, đảo xa, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng gửi trọn niềm tin về Đại hội XIVcủa Đảng.

Là địa phương có đường biên giới dài, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đều xác định rõ trách nhiệm của mình là giữ vững bình yên trên tuyến biên giới, giữ gìn mối đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc anh em hai bên biên giới Việt- Lào ngày càng gắn bó keo sơn là góp phần vào thành công của Đại hội.



Trong từng đơn vị Biên phòng tuyến biên giới trên đất liền và trên biển, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng duy trì thường xuyên các buổi tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, gắn với nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó phát hiện kịp thời, đấu tranh ngăn chặn hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. "Với nhiều chính sách ưu đãi trong phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của đồng bào các dân tộc anh em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới không ngừng được cải thiện. Tại Đại hội lần này, chúng tôi mong Đảng ta tiếp tục có những chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn nữa để giúp đồng bào các dân tộc anh em ở vùng biên giới đẩy mạnh chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững", Đại tá Hoàng Văn Mẫn chia sẻ.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố và chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp, tham mưu các địa phương đồng loạt tổ chức Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản nhằm giúp đồng bào vùng biên giới có thêm điều kiện để mừng Đảng, mừng Xuân, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới - Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết thêm./.