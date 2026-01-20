Đại hội XIV của Đảng: Lấy “dân là gốc” trong khát vọng phát triển ở Đà Nẵng

Những năm qua, Đà Nẵng kiên trì xây dựng mô hình chính quyền phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố là một trong những địa phương sớm triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đà Nẵng coi đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy và trách nhiệm của cán bộ, công chức. Tinh thần này phù hợp với yêu cầu trong Văn kiện Đại hội XIV là lấy kết quả phục vụ nhân dân, hiệu quả công việc và sự tín nhiệm xã hội làm thước đo năng lực cán bộ.



Ông Hồ Thanh Quyền (người dân phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ, ông rất vui mừng, phấn khởi khi nghe được bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bởi lẽ, bài phát biểu nhấn mạnh việc lấy “dân là gốc”, coi người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của mọi đường lối, chủ trương phát triển; khẳng định mọi quyết sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng chính đáng và lợi ích lâu dài của nhân dân. Điều này không chỉ thể hiện tư duy nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta mà còn tạo thêm niềm tin, sự đồng thuận xã hội, tiếp thêm động lực để mỗi người dân chung sức, đồng lòng cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.



Người dân, đảng viên thành phố Đà Nẵng theo dõi đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tại phiên Khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Là địa bàn trọng điểm trong phát triển du lịch tại Đà Nẵng, thời gian qua, phường An Hải tập trung cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong đó, phường tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền đô thị, nhất là về trật tự du lịch, người nước ngoài.Để thực hiện hóa điều này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) Nguyễn Thị Anh Thảo cho biết, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân địa phương rất tin tưởng, kỳ vọng về cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành những chỉ tiêu cụ thể để cấp địa phương ở cơ sở thể triển khai, thực hiện. Từ đó, địa phương sẽ có mục tiêu rõ ràng, lộ trình phù hợp điều kiện thực tiễn từng khu dân cư. Đây là cơ sở quan trọng để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, gần dân và sát dân hơn.Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nêu rõ, quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “dân là gốc”, phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân. Tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hành “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.Tinh thần đó cũng được cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Ông Lê Vĩnh Hà, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Đăng cho biết, Thiên Đăng là một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đèn lồng truyền thống, chuyên cung cấp cho các đơn vị tại Hội An (thành phố Đà Nẵng). Việc Văn kiện Đại hội nhấn mạnh quan điểm “dân là gốc” mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc và tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Bởi lẽ, doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của nhân dân, trực tiếp tham gia tạo việc làm, sinh kế và đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương.Ông Lê Vĩnh Hà cho biết thêm, khi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp được tôn trọng, bảo vệ, môi trường kinh doanh được cải thiện theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi, doanh nghiệp yên tâm gắn bó lâu dài, mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó, không chỉ góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị nghề truyền thống mà còn tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, đúng với tinh thần lấy nhân dân làm trung tâm mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định.Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Khi Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu đo khát vọng phát triển bằng kết quả cụ thể, tinh thần “dân là gốc” đã trở thành “kim chỉ nam” để thành phố tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm nền tảng cho mọi quyết sách. Khi lòng dân được củng cố vững chắc, Đà Nẵng tự tin phát triển nhanh và bền vững, đóng góp xứng đáng vào hành trình đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.