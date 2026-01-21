Đại hội XIV của Đảng: Lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), trình bày tham luận “Lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững”. Ảnh: TTXVN

Phường Sài Gòn được thành lập vào ngày 1/7/2025 trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích phường Bến Nghé và một phần của phường Đa Kao, một phần phường Nguyễn Thái Bình, với diện tích tự nhiên là 3,038km2, quy mô dân số là 47.022 người. Đảng bộ phường hiện có 128 tổ chức đảng, với khoảng 11.000 đảng viên.

Phường Sài Gòn có vị trí trung tâm đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Kế thừa lịch sử truyền thống của hơn 320 năm hình thành và phát triển của Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi hội tụ các trục đường mang tính biểu tượng, cùng nhiều công trình di tích kiến trúc độc đáo, không gian văn hóa - lịch sử có giá trị cao mang đẳng cấp quốc tế. Hiện tại, phường Sài Gòn đang là khu vực trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ cao cấp với hàng trăm tập đoàn kinh tế, tài chính hàng đầu quốc tế và trong nước đặt trụ sở. Kinh tế tư nhân của phường Sài Gòn mang nét đặc sắc của kinh tế đô thị hiện đại, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm, kinh tế tài chính và kinh tế dịch vụ 24/7.

Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp có sự thuận lợi là sát với thực tiễn của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Do đó, Đảng ủy, chính quyền phường Sài Gòn phải có tư duy lãnh đạo chủ động, phương thức chỉ đạo linh hoạt và giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Đảng ủy phường đã xây dựng chương trình về lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính và du lịch quốc tế giai đoạn 2025-2030 nhằm tạo sự bứt phá phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; đón đầu thực hiện Trung tâm tài chính quốc tế và Nghị quyết số 260/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, các giải pháp trọng tâm mà Đảng ủy phường Sài Gòn đã lãnh đạo triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW gồm hai nhóm giải pháp chủ yếu.

Về kinh tế, tài chính quốc tế và thương mại: Tuyên truyền, khuyến khích hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi không ngừng nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ theo hướng văn minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý. Tổ chức, phát triển một số trung tâm thương mại tự do (xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng miễn thuế hoặc hoàn thuế tại chỗ) kinh doanh đa dạng sản phẩm, dịch vụ cao cấp góp phần thu hút và phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách quốc tế, các chuyên gia làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế. Thu hút nguồn lực chất lượng cao, chuyên gia tài chính trong, ngoài nước, nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đầu tư, tài chính, ngân hàng đến đặt trụ sở và phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo, thực hiện tốt các chính sách đặc thù áp dụng trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số: Theo hướng đơn giản hóa quy trình, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công và được giải quyết nhanh chóng.

Kết quả thống kê về tình hình kinh tế của phường Sài Gòn cho thấy, số doanh nghiệp và hộ kinh doanh tăng nhanh trong 6 tháng vừa qua. Hiện nay, phường Sài Gòn có 14.283 doanh nghiệp và hộ kinh doanh (chưa tính đến các doanh nghiệp nước ngoài), tăng thêm 966 doanh nghiệp và hộ kinh doanh so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Thu ngân sách địa phương vượt chỉ tiêu Thành phố giao năm 2025, mở ra kỳ vọng thu tốt hơn trong năm 2026. Cụ thể: Tổng số thu ngân sách Nhà nước của phường Sài Gòn năm 2025 đạt 186,67% so với dự toán giao.

Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 được Thành phố giao phường Sài Gòn là 10.453 tỷ đồng, chiếm 6,73% tổng thu ngân sách cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế tư nhân là 6.750 tỷ, chiếm 64,57%. Điều đó cho thấy, vai trò của kinh tế tư nhân vừa là động lực vừa quan trọng, đồng thời là nguồn lực đóng góp rất lớn vào sự phát triển của phường Sài Gòn và của Thành phố.

Sự tham gia của các tập đoàn kinh tế tư nhân trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội và lập thêm các cơ sở tại phường Sài Gòn tăng lên rõ rệt, cho thấy niềm tin của doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân đối với môi trường chính trị, kinh tế - xã hội, tạo thêm sự hài hòa lợi ích giữa 3 nhà: Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhân dân.

Về bài học kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh: Một là, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng với phương thức lãnh đạo ngày càng đổi mới, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế thị trường, công nghệ mới và địa chính trị thế giới. Cổ vũ, động viên đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hai là, nhà nước cần chủ động đổi mới và thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế thị trường, trong đó kinh tế tư nhân là một chủ thể. Thực tiễn các hoạt động kinh tế, thương mại, tài chính thay đổi nhanh hơn các quy định của pháp luật và đòi hỏi việc xử lý các quan hệ kinh tế phải nhanh chóng, hài hòa lợi ích, hiệu quả. Do đó, chính quyền phải có năng lực can thiệp vào thị trường để giúp thị trường hoạt động tốt hơn, đồng thời ít can thiệp khi thị trường tự thân nó hoạt động sẽ tốt hơn và quan trọng nhất, hiểu rõ sự khác biệt giữa hai tình huống này.

Ba là, cạnh tranh và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân góp phần phát triển bền vững kinh tế tư nhân. Nền kinh tế thị trường hiệu quả là nền kinh tế thị trường có tính cạnh tranh cao, có nhiều chủ thể kinh tế, loại hình kinh tế; trong đó kinh tế tư nhân luôn có sự đổi mới, sáng tạo, năng động và thích ứng cao gắn với lợi ích của mình. Do đó, việc xử lý hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân là bài toán tối ưu. Bài toán tối ưu này phụ thuộc nhiều yếu tố như sự thông thoáng của thể chế về kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, nền tảng khoa học công nghệ, các hạ tầng kỹ thuật cho logistics, thương mại...

Bốn là, để phát huy vai trò của chính quyền địa phương hai cấp nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân cần có sự phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn trong quản lý kinh tế. Xem xét các mức thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại phí cho các thủ tục phù hợp với định hướng phát triển chung của Thành phố và đất nước.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh dự phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh và tầm nhìn mới và tầm nhìn mới của Thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị quốc tế, là điểm đến của châu Á, đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW, Đảng bộ phường Sài Gòn nhận thức sâu sắc về bổn phận và trách nhiệm của mình trong lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân năng động, sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ cao cấp nhằm xây dựng phường Sài Gòn tiếp tục là Trung tâm hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.