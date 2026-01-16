Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng tầm nhìn, đột phá chiến lược sớm được cụ thể hóa

Khu vực ga Bến Thành của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: TTXVN phát

*Chờ những quyết sách lớn, gỡ “điểm nghẽn”



Ngày 15/1/2026, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công, động thổ một loạt dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm quy mô lớn để chào mừng Đại hội. Trong số này có dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương (giai đoạn 1 có chiều dài 11,3 km), với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng.



Phối cảnh nhà ga Tao Đàn của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: TTXVN phát

Tuyến metro số 2 được xác định là dự án tiên phong của giai đoạn mới, giữ vai trò dẫn dắt và định hướng cho toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị Thành phố. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên trong cả nước sử dụng vốn đầu tư công, đồng thời áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, gắn phát triển hạ tầng giao thông với tái cấu trúc không gian đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).



Sự kiện được đông đảo người dân thành phố đón nhận với sự phấn khởi, hào hứng. Anh Lâm Việt Trung Quân (phường Đông Hưng Thuận) chia sẻ, có thêm những con đường, cây cầu, tuyến metro là niềm mong ước của người dân bởi ùn tắc giao thông vẫn đang là một “điểm nghẽn” của Thành phố. Sắp tới, các dự án như metro Bến Thành – Tham Lương hay tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài sẽ tiếp tục được khởi công. Anh Trung Quân tin tưởng rằng giai đoạn 2026 – 2031 sẽ có thêm nhiều công trình lớn được thực hiện để nâng chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, hiện đại đô thị, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc của Thành phố, kết nối với tỉnh Tây Ninh.



Hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là một trong 3 đột phá chiến lược được xác định cho giai đoạn mới như phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 12/2025): Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược; một trong 3 đột phá chiến lược đó là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ và hạ tầng năng lượng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang bứt phá tiến vào kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Đại hội XIV của Đảng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, xác định tư duy, tầm nhìn, quyết sách chiến lược đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.



Gửi gắm niềm tin vào Đại hội, bà Vũ Minh Huyền, Phó trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đột phá phát triển hạ tầng giao thông, giúp tăng tốc các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, các dự án đường sắt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để đưa đất nước phát triển vượt bậc, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.



Cùng với đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, người dân phường Bình Lợi Trung rất phấn khởi, vui mừng và hướng tới Đại hội lần thứ XIV với niềm tin và mong mỏi, ông Võ Hoàng Phú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Bình Lợi Trung chia sẻ. Thời gian qua, ở địa phương còn nhiều tồn tại, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về phát triển hạ tầng, giải phóng mặt bằng, cải tạo kênh rạch trong đó có tuyến rạch Xuyên Tâm. Do đó, ông Võ Hoàng Phú mong rằng những chủ trương lớn từ Đại hội XIV sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chính sách, giải pháp cụ thể giúp Thành phố và phường Bình Lợi Trung khơi thông “điểm nghẽn” cho những dự án, kế hoạch bị ách tắc thời gian qua để phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân.



* Kỳ vọng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm



Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc chính trị – chiến lược, định hình lực lượng lãnh đạo, tầm nhìn phát triển và tinh thần đổi mới cho giai đoạn 2026–2031, hướng tới mục tiêu dài hạn đến năm 2030 và 2045. Tầm nhìn, nhận thức, tư duy lý luận, quan điểm mới, cùng với phương hướng, quyết sách chiến lược mới đặt ra yêu cầu cao hơn với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặt biệt là cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để đáp ứng những nhiệm vụ của kỷ nguyên mới.



Đại hội XIV được kỳ vọng tạo dựng một cấu trúc lãnh đạo đủ năng lực, một tầm nhìn chiến lược rõ ràng và một tinh thần đổi mới thực chất. Khi các yếu tố này đồng bộ, giai đoạn 2026–2031 sẽ trở thành bước ngoặt đưa Việt Nam tiến mạnh trong kỷ nguyên số – xanh, củng cố nền tảng cho mục tiêu quốc gia phát triển, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc, Tiến sỹ Huỳnh Văn Sinh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Kỳ vọng Đại hội XIV sẽ lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn, bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, năng lực quản trị hiện đại, am hiểu kinh tế số – kinh tế xanh, đáp ứng yêu cầu kế thừa – đổi mới – phát triển.



Tầm nhìn chiến lược của nhiệm kỳ 2026 – 2031 tập trung vào 6 trục chính: hoàn thiện thể chế - quản trị; thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại và cơ cấu kinh tế tri thức; phát triển kinh tế số - kinh tế xanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khoa học công nghệ; bảo đảm an sinh - văn hóa - môi trường; củng cố quốc phòng - an ninh - đối ngoại. Tinh thần đổi mới - động lực thể chế và xã hội được nhấn mạnh qua chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo - phục vụ, ưu tiên chính sách đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực, đề cao văn hóa thực thi liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo và phối hợp liên ngành.



Bà Thái Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bình Lợi Trung khẳng định kỳ Đại hội XIV có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước “sắp xếp lại giang sơn”, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bà tin tưởng Đại hội sẽ thảo luận, quyết định những vấn đề lớn, tạo được nhiều chuyển biến hơn nữa đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt đối với các phường - xã - đặc khu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thuận lợi hơn, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Bà cũng mong muốn Đại hội sẽ tìm ra được những vị lãnh đạo có tâm, có tầm, để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển./.