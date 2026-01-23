Đại hội XIV của Đảng: Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam trong một thế giới biến động

Bài báo đăng trên Jakarta Post ngày 21/1. Ảnh chụp màn hình: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia Tác giả cho rằng bằng việc chính thức hóa khái niệm “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội báo hiệu Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn tích lũy lịch sử sang một chặng đường mới, được thúc đẩy bởi các đột phá cấu trúc quan trọng. Bài báo dẫn chứng, quá trình phát triển chính trị - xã hội đương đại của Việt Nam được quan sát rõ nét nhất qua chuỗi các giai đoạn khác nhau, trong đó ưu tiên chiến lược của mỗi giai đoạn được định hình bởi hoàn cảnh lịch sử. Giai đoạn 1945–1975 là thời kỳ Việt Nam tập trung vào mục tiêu giải quyết những vấn đề về độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước. Bước ngoặt Đổi Mới năm 1986 đã giải quyết thành công loạt vấn đề khác: xóa tan sự trì trệ kinh tế và cấm vận, từ đó giúp Việt Nam dần mở rộng hội nhập quốc tế, với cách tiếp cận cải cách từng bước, ưu tiên ổn định và tăng trưởng.

Những khoản đầu tư bền vững vào hạ tầng, các cải cách thể chế theo hướng tiệm cận nguyên tắc thị trường, cùng quá trình mở cửa và toàn cầu hóa, đã tạo dựng nền tảng cho tăng trưởng kinh tế liên tục trong gần 40 năm.

Tuy nhiên, kết quả gần đây cho thấy quy mô thành công đó tự nó không tạo ra sự chuyển đổi chất lượng cần thiết, để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Các rào cản cấu trúc đã dần bộc lộ những thiếu sót của một phương pháp phát triển chủ yếu dựa vào tích lũy tài nguyên hơn là tăng trưởng năng suất.

Từ góc nhìn này, ý nghĩa của Đại hội XIV càng nổi bật, khi Việt Nam bước vào ngưỡng phát triển mới. Khái niệm “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy chính là lời giải cho yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, trong bối cảnh năng lực quốc gia đã hội tụ đủ điều kiện để bứt phá sang giai đoạn phát triển với chất lượng cao hơn.

Một điểm nhấn được đề cập trong đại hội lần này là sự dịch chuyển trọng tâm từ tầm nhìn hướng đến mục tiêu phục hồi và củng cố nền tảng, sang động lực thúc đẩy phát triển dựa trên chất lượng và hiệu quả. Theo đó, quản trị quốc gia được kỳ vọng không chỉ dựa vào sự kiên định chiến lược dài hạn, mà còn là chủ động hơn trong chính sách nhằm tạo ra những thay đổi thực chất và hiệu quả tức thì./.