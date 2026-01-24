Đại hội XIV của Đảng: Kiều bào vùng Kansai (Nhật Bản) thêm vững niềm tin, gắn bó với cội nguồn

Theo bà Lê Thương, trước thềm Đại hội XIV của Đảng, trên cương vị là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kansai, bà từng bày tỏ kỳ vọng rằng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ tầm nhìn chiến lược về phát triển đất nước bền vững, tự cường, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và con người. Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bà đặc biệt kỳ vọng các chủ trương mới sẽ tiếp tục coi kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời có những định hướng cụ thể, lâu dài trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt.



Qua nghiên cứu các văn kiện và theo dõi kết quả Đại hội XIV, bà cảm nhận rất rõ tinh thần kế thừa, đổi mới và phát triển nhất quán trong đường lối của Đảng. Đại hội không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đối với kiều bào, trong đó có cộng đồng người Việt tại Kansai, những định hướng này đã đáp ứng đúng và trúng những kỳ vọng đã được nêu trước Đại hội, đặc biệt là việc nhấn mạnh nhiệm vụ gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt như một yếu tố cốt lõi để giữ gìn cội nguồn, bản sắc và sự gắn bó lâu dài với Tổ quốc.



Từ thực tiễn hoạt động tại địa bàn Kansai, nơi tập trung đông đảo người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc, bà Lê Thương cho rằng những định hướng của Đại hội XIV của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường ngoại giao văn hóa và ngoại giao nhân dân sẽ có tác động trực tiếp và sâu sắc tới cộng đồng kiều bào. Kansai không chỉ là địa bàn kinh tế – giáo dục quan trọng của Nhật Bản, mà còn là nơi hình thành thế hệ người Việt trẻ lớn lên trong môi trường song ngữ, đa văn hóa.



Trong bối cảnh đó, việc dạy và học tiếng Việt cho con em kiều bào không đơn thuần là hoạt động giáo dục, mà là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Tiếng Việt chính là sợi dây gắn kết bền chặt giữa các thế hệ người Việt nơi xa Tổ quốc với lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Những chủ trương của Đảng về hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc gìn giữ tiếng Việt, xây dựng không gian văn hóa Việt và thúc đẩy giao lưu nhân dân đã tạo cơ sở chính trị và tinh thần quan trọng để các hội đoàn tại Kansai triển khai hoạt động một cách bài bản, bền vững và hiệu quả hơn.



Đánh giá về sự đồng thuận và niềm tin của cộng đồng người Việt tại Kansai đối với sự lãnh đạo của Đảng sau Đại hội lần này, bà cho biết sau Đại hội XIV, với trách nhiệm của người trực tiếp gắn bó và lắng nghe tâm tư của bà con kiều bào, bà nhận thấy niềm tin và sự đồng thuận của cộng đồng người Việt tại Kansai đối với sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố và lan tỏa. Bà con không chỉ quan tâm đến những mục tiêu phát triển lớn của đất nước, mà còn đặc biệt chú ý đến các định hướng liên quan đến con người, văn hóa và giáo dục – những lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng nơi xa Tổ quốc.



Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ kỳ vọng con em họ, dù sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, vẫn có thể nói, đọc, viết tiếng Việt và hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc. Chính những kỳ vọng rất đời thường nhưng sâu sắc đó đã cho thấy sự đồng thuận cao của cộng đồng đối với đường lối của Đảng, cũng như niềm tin rằng các chủ trương lớn của Đại hội XIV sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực dành cho kiều bào trong thời gian tới.



Quán triệt tinh thần Đại hội XIV, Hội người Việt Nam tại Kansai xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc đưa các chủ trương của Đảng vào đời sống cộng đồng bằng những hành động cụ thể, thiết thực và lâu dài. Với cá nhân bà Lê Thương, trên cương vị Chủ tịch Hội, việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và mang tính chiến lược.



Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng các lớp dạy tiếng Việt cho con em kiều bào tại Kansai, đồng thời từng bước chuẩn hóa nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với môi trường song ngữ. Song song với đó, hội sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với tiếng Việt như Ngày hội tiếng Việt, sinh hoạt văn hóa – truyền thống, các cuộc thi kể chuyện, đọc sách, tìm hiểu lịch sử Việt Nam, nhằm tạo môi trường sử dụng tiếng Việt thường xuyên, sinh động và giàu cảm xúc cho thế hệ trẻ.



Thông qua những hoạt động đó, Hội người Việt Nam tại Kansai mong muốn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người Việt nơi xa Tổ quốc, đồng thời cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV bằng những việc làm thiết thực, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.