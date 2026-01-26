ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG: Khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn mình của Việt Nam

Luật sư Đỗ Gia Thắng - Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia (VBAA) - trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia. Ảnh: Lê Đạt - PV TTXVN tại Australia





Luật sư Đỗ Gia Thắng đặc biệt tâm đắc với thông điệp đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, coi đây là lời hiệu triệu thể hiện niềm tin vào sức mạnh nội sinh và vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc văn kiện Đại hội xác định “con người là trung tâm, là chủ thể” của mọi quyết sách, “lấy dân làm gốc”, theo ông, là bước tiến mang tính cách mạng trong tư duy quản trị quốc gia, tạo nền tảng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ông nhấn mạnh, định hướng này khẳng định mọi cải cách thể chế và phát triển kinh tế đều nhằm phục vụ lợi ích nhân dân, bảo vệ quyền con người, đồng thời tạo môi trường minh bạch, công bằng để mỗi người dân, gồm cả hơn 6 triệu kiều bào Việt Nam xa xứ, đều có thể đóng góp cho sự phát triển đất nước. Việc coi kiều bào là “chủ thể”, là một phần không tách rời của quyết sách sẽ khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Đánh giá cao quyết tâm đột phá và cải cách thể chế của Đảng, Luật sư Đỗ Gia Thắng cho rằng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, ổn định, tiệm cận thông lệ quốc tế là “tấm khiên” bảo vệ lợi ích quốc gia và “thanh nam châm” thu hút dòng vốn chất lượng cao. Theo ông, một hệ thống pháp luật thượng tôn các giá trị minh bạch và cởi mở chính là sợi dây bền chặt nhất kết nối khối đại đoàn kết dân tộc. Đại hội XIV vì thế mang một tầm vóc vĩ đại, khẳng định một Việt Nam tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng làm chủ vận mệnh của mình trong kỷ nguyên mới.

Luật sư Đỗ Gia Thắng nhận định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn "về đích" của các mục tiêu then chốt và khởi động "cuộc cách mạng thể chế" cho kỷ nguyên mới. Việt Nam không còn dừng lại ở bước "thử nghiệm chính sách" mà đã tiến thẳng vào giai đoạn "thực thi chiến lược", nơi các bộ luật mang tính khai phóng được đưa vào cuộc sống để tạo ra những giá trị vật chất thực tế.

Ông nhận thấy có 3 kết quả thực chất mang tính xoay chuyển cục diện, gồm đột phá tư duy pháp lý và minh bạch hóa thể chế; hình thành các trung tâm động lực kinh tế mới như Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; và gia tăng niềm tin của các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao.

Luật sư Đỗ Gia Thắng bày tỏ tin tưởng rằng, với những quyết sách mang tầm vóc lịch sử từ Đại hội XIV, tiến trình cải cách này sẽ được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Việt Nam đang sở hữu "thời điểm vàng" để tạo ra một vị thế mới, tự lực và vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Qua theo dõi sát sao các thông điệp chiến lược từ Đại hội XIV, ông có một niềm tin mãnh liệt rằng quỹ đạo cải cách kinh tế của Việt Nam sẽ không chỉ tăng tốc mà còn bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ. Đây không phải là sự tăng tốc dàn trải về số lượng, mà là sự thay đổi về chất, tập trung vào những lĩnh vực mang tính dẫn dắt của tương lai như kinh tế số, kinh tế xanh và chuyển đổi công nghệ lõi.

Ông cũng nêu 3 yếu tố then chốt để hiện thực hóa khát vọng “vươn mình”: thực thi quyết liệt cuộc cách mạng thể chế; nâng cao năng lực nội sinh về công nghệ và đổi mới sáng tạo; và khơi thông nguồn lực trí tuệ kiều bào thông qua môi trường pháp lý ổn định, trọng dụng nhân tài.

Luật sư Đỗ Gia Thắng cho rằng Việt Nam đang đứng trước một vận hội lớn nhưng cũng phải đối diện những thách thức mang tính “chuyển mình”. Thách thức lớn nhất là vượt qua “vùng an toàn” trong tư duy thể chế. Trong kỷ nguyên công nghệ phát triển đột phá, nếu chính sách vẫn đặt nặng yêu cầu “an toàn tuyệt đối”, bảo toàn vốn một cách cứng nhắc trong các dự án đổi mới sáng tạo, Việt Nam sẽ vô tình kìm hãm quyền chấp nhận rủi ro – yếu tố sống còn của sáng tạo. Muốn bứt phá năng suất và chất lượng tăng trưởng, Việt Nam cần một thể chế dám khai phóng và đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ.

Thách thức tiếp theo là nâng cao “chất” của dòng vốn FDI trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt. Theo ông, điều này đặt ra yêu cầu cần sớm cụ thể hóa các tiêu chí pháp lý về hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước, nhằm không chỉ thu hút vốn mà còn tiếp nhận tri thức và nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa nguồn lực con người, đặc biệt là kết nối hiệu quả nguồn trí tuệ của hơn 6 triệu kiều bào với nội lực trong nước, là điều kiện then chốt để đất nước “vươn mình” bền vững.Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến số, Luật sư Đỗ Gia Thắng nhận định Việt Nam giai đoạn hậu Đại hội XIV cần một “bệ phóng” từ các đối tác tin cậy. Australia, với nền quản trị minh bạch, công nghệ tiên tiến và nguồn tài chính dồi dào, là đối tác phù hợp để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Ông đề xuất ưu tiên đột phá hợp tác trong kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Australia có lợi thế về khung pháp lý, quản trị dữ liệu và đào tạo nhân lực. Đồng thời, Việt Nam có thể tận dụng thế mạnh về đất hiếm và năng lượng tái tạo, kết hợp công nghệ và vốn xanh của Australia để phát triển các ngành then chốt như pin, xe điện và hạ tầng giảm phát thải, trên nền tảng tiêu chuẩn FDI thế hệ mới minh bạch và bền vững.

Theo ông, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư không nằm ở ưu đãi thuế mà ở sự ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Việt Nam nên mạnh dạn áp dụng cơ chế thử nghiệm chính sách, tạo không gian pháp lý an toàn cho các lĩnh vực mới như công nghệ tài chính (Fintech) hay chuỗi khối (Blockchain). Đồng thời, việc “nhập khẩu” chương trình và tiêu chuẩn đào tạo của Australia, thay vì chỉ “xuất khẩu” sinh viên, sẽ giúp nhanh chóng nâng cấp kỹ năng lao động trong nước.

Luật sư Đỗ Gia Thắng tin rằng sự kết hợp giữa chuẩn mực quản trị cao của Australia và sức bật cải cách của Việt Nam sau Đại hội XIV sẽ tạo động lực tăng trưởng mới về chiều sâu và chất lượng. Ông kỳ vọng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đột phá thể chế theo hướng pháp trị hóa, giảm rào cản hành chính thông qua chuyển đổi số thực chất, qua đó tạo dựng “lòng tin định lượng” để thu hút các dòng vốn bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh tới cơ chế “đặt hàng” cụ thể đối với trí thức kiều bào trong các lĩnh vực chiến lược, cùng chính sách gắn kết thế hệ Việt kiều trẻ. Nếu làm tốt, Việt Nam sẽ sở hữu một lực lượng “đại sứ kinh tế” đặc biệt, góp phần đưa đất nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào các quyết sách của Đại hội XIV, Luật sư Đỗ Gia Thắng khẳng định khi “ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân”, Việt Nam sẽ vượt qua mọi rào cản để bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu./.