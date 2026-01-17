Đại hội XIV của Đảng: Giới trí thức chờ đợi những quyết sách mang tính chiến lược, tạo động lực mới

Đà Nẵng nhận được nhiều nghị quyết quan trọng từ Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xây dựng thành phố thành thanhg trung tâm kinh tế biển, đổi mới sáng tạo, tài chính quốc tế. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Anh Võ Nguyễn Đình Trí, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Rebo là người đang trực tiếp điều hành một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Anh cho biết, những định hướng lớn của Đảng về khoa học công nghệ và chuyển đổi số thời gian qua đã tạo ra thay đổi rõ rệt trong môi trường hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rebo hiện tập trung phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ trường học, chính quyền địa phương, từ quản lý dữ liệu đến hỗ trợ vận hành thông minh. Việc ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã giúp nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình, nguồn lực của Nhà nước, điều này trước đây vốn không dễ dàng. "Nhờ những nghị quyết như vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp không còn bó hẹp trong thị trường tư nhân mà có thể tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước. Chúng tôi kỳ vọng sau Đại hội XIV, các chính sách sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, dễ tiếp cận hơn, để doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư, nghiên cứu và đồng hành cùng khu vực công trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn vào quản lý và điều hành", anh Võ Nguyễn Đình Trí chia sẻ. Giới học thuật và các cơ sở đào tạo đại học tại Đà Nẵng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng lớn vào Đại hội sắp tới. Những năm gần đây, chủ trương đổi mới giáo dục đại học gắn với tăng cường tự chủ đã tạo ra chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tại Đà Nẵng, các trường đại học đang tập trung phát triển các ngành mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Đại hội XIV của Đảng nhận được sự quan tâm sâu sát của giới trí thức Đà Nẵng, trong đó các doanh nghiệp khởi nghiệp mong đợi những chương trình hành động cụ thể để có thể tiếp tục phát triển. Ảnh: Xuân Quý - TTXVN

Tiến sĩ Nguyễn Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nhận định, nhiều lĩnh vực công nghệ then chốt đang được Nhà nước quan tâm đầu tư mạnh mẽ, như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ số và gần đây là lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Chúng ta đang bước vào giai đoạn cần tăng tốc. Ông tin rằng với những định hướng đúng đắn sau Đại hội, khoa học công nghệ Việt Nam nói chung và tại Đà Nẵng sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ở góc độ quản lý và điều hành nhà trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cho rằng, Đại hội sẽ là dấu mốc quan trọng để Đảng tiếp tục đưa ra những quyết sách cụ thể, sâu sát hơn đối với lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ. Ông kỳ vọng sẽ có thêm cơ chế, chính sách rõ ràng để thúc đẩy đầu tư cho đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ giảng viên và nhà khoa học. Đó là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín trong nước và từng bước tiệm cận trình độ khu vực, quốc tế.

Niềm tin của giới trí thức và doanh nghiệp cũng được củng cố khi trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV, vấn đề phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược. Các quan điểm mới về thu hút, trọng dụng nhân tài, cơ chế đãi ngộ xứng đáng, cùng với việc ưu tiên đầu tư cho khoa học cơ bản, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo môi trường thuận lợi để người trẻ và đội ngũ trí thức yên tâm cống hiến.

Từ thực tiễn Đà Nẵng, một đô thị năng động, có lợi thế về giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giới trí thức tin rằng, nếu các chủ trương lớn của Đảng tiếp tục được cụ thể hóa bằng chính sách đồng bộ, khả thi, thành phố sẽ có thêm động lực để phát huy vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới./.