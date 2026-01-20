Đại hội XIV của Đảng: Đoàn kết, đồng lòng đưa đất nước phát triển

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách đột phá. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Bày tỏ vui mừng và tin tưởng với Đại hội, ông Phan Minh Huệ (nguyên cán bộ, giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá: Đây là một kỳ Đại hội đổi mới và chuẩn bị rất công phu, được người dân rất ủng hộ. Năm 2025, thế giới có rất nhiều biến động không ngờ tới, trong nước cũng gặp nhiều khó khăn do thiên tai, nhưng nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng, chúng ta đã khắc phục nhanh chóng. Mới đây nhất là Chiến dịch Quang Trung thành công, thể hiện được ý Đảng, lòng dân.

Là đảng viên 40 năm tuổi Đảng, ông Phan Minh Huệ mong muốn trong những ngày Đại hội tới, các đại biểu sẽ thảo luận, kiểm điểm lại tất cả những gì đã làm thời gian qua và thẳng thắn chỉ ra những việc thực hiện còn “chưa đủ”, qua đó cố gắng khắc phục để phát triển đất nước. Nét đổi mới của Đại hội lần này là dự thảo Báo cáo Chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế - Xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng); chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng là không thể tách rời. Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện.

Ông Phan Minh Huệ, nguyên cán bộ, giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với phóng viên TTXVN. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Ông Phan Minh Huệ tin tưởng: "Với tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn để phát triển đất nước. Chúng ta có Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng vũ trang, không có khó khăn nào chúng ta không vượt qua. Năm 2026 là năm Bính Ngọ, chúc Đại hội XIV của Đảng “mã đáo thành công”".

Nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông Đinh Vĩnh Cường (kiều bào tại Nhật Bản), Chủ tịch 365 Group, Chủ tịch Yamato Express, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam và Quốc tế đã chứng kiến những chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Theo ông Đinh Vĩnh Cường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là dấu mốc quan trọng, khơi dậy niềm tin và khát vọng về một Việt Nam hùng cường trong giai đoạn phát triển mới.

Từ góc nhìn của doanh nhân kiều bào, ông Đinh Vĩnh Cường đánh giá cao sự ổn định chính trị cùng tinh thần đổi mới quyết liệt của Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, năng động và giàu tiềm năng trong mắt cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Sự thành công của Đại hội XIV sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam đoàn kết, đổi mới và tự cường, đồng thời trở thành niềm tự hào và động lực để mọi người dân Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, tiếp tục đóng góp sức mình cho sự phát triển bền vững của Tổ quốc.

Ông Đinh Vĩnh Cường tin tưởng: Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm cao, đồng thời ban hành những chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nhân, kiều bào và người dân đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước. Bà con kiều bào Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách liên quan đến quyền cư trú, quốc tịch, đầu tư và sở hữu tài sản, qua đó giúp kiều bào yên tâm gắn bó, đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

“Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tôi hy vọng Đại hội XIV sẽ có những quyết sách chiến lược nhằm thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, đặc biệt là đội ngũ trí thức và doanh nhân toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”, ông Đinh Vĩnh Cường kỳ vọng.

Quan tâm đến nội dung báo cáo tại phiên khai mạc khi Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ phấn khởi và tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng XIV; đồng thời đặt kỳ vọng rất lớn vào những bước đột phá về định hướng, nội dung và các quyết sách sẽ được thông qua tại Đại hội.

Với vai trò là một doanh nhân, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ kỳ vọng, Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ tinh thần phát triển kinh tế tư nhân - một chủ trương đã được Đảng đề ra trong các nghị quyết. Những nghị quyết về kinh tế vừa qua là rất đúng đắn, sáng suốt, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng đối với mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh thông qua phát triển kinh tế.

Là một đảng viên, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo có tâm, có tầm, đặt lợi ích phát triển đất nước lên hàng đầu. Những người lãnh đạo ấy cần quan tâm hơn nữa đến việc tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Thời gian qua, nhiều thủ tục hành chính đã được cắt giảm nhưng doanh nghiệp vẫn mong muốn quá trình này được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là trong các lĩnh vực cần phát triển nhanh. Thủ tục càng đơn giản, minh bạch thì doanh nghiệp càng có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh hơn quá trình đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt là các chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia vào các lĩnh vực then chốt.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ cho biết, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn sẽ có thêm những cơ chế rõ ràng, thiết thực hơn để doanh nghiệp tư nhân không chỉ là người thụ hưởng chính sách, mà còn là lực lượng đồng hành, kiến tạo cùng Nhà nước trong quá trình phát triển đất nước. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, nâng cao giá trị nông sản, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm với giá tốt hơn, từ đó cải thiện đời sống.

“Tôi mong muốn các cơ chế chính sách sắp tới sẽ tạo điều kiện phát triển hài hòa giữa khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời chú trọng nhiều hơn đến nguồn nguyên liệu trong nước, giúp nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam và mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân”, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ./.