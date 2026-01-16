Đại hội XIV của Đảng: Chiến dịch Quang Trung - Chiến dịch của ý Đảng, lòng dân

Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại nhà cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ tại miền Trung. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

*Chỉ đạo quyết liệt - hoàn thành nhà đúng tiến độ

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung ngày 16/1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, tại cuộc họp chiều ngày 29/11/2025 sau chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk; Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ khu vực miền Trung.

Ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 234/CĐ- TTg, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trưởng, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương sửa chữa nhà ở cho Nhân dân, thời gian hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng chậm nhất là 31/12/2025; xây dựng nhà mới, tái định cư cho các gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn thành chậm nhất trước 31/01/2026 đảm bảo mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán 2026.



Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 5 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng để đôn đốc tiến độ và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.



Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng từ ngân sách trung ương bổ sung nguồn lực cho các địa phương để thực hiện Chiến dịch.



Tại cuộc họp ngày 30/12/2025 sơ kết 1 tháng thực hiện Chiến dịch, trên cơ sở kết quả đạt được vượt mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương phát huy tinh thần "thần tốc, táo bạo" rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi trước ngày 15/1/2026.



Tại cuộc họp ngày 7/1/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương đồng thời với việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, cần triển khai ngay hỗ trợ bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu điện, nước, sóng viễn thông cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm giao thông; tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh...) cho những hộ gia đình khó khăn, nhất là những hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi.



Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, lực lượng với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày, làm đêm", hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng hoàn thành đúng và vượt tiến độ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp vận động, tiếp nhận và phân bổ viện trợ quốc tế gần 11,5 triệu USD cho 9 tỉnh.

Đến ngày 30/12/2025, có 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày.



Đến ngày 15/1/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.



Tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/1/2026.



Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/1/2026.



"Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nêu rõ.

*Biểu tượng sinh động của tinh thần lấy dân làm gốc

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Chiến dịch Quang Trung đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chiến dịch trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần lấy dân làm gốc, đặt đời sống, chỗ ở và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.



Chiến dịch đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị: Quân đội, Công an, các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và nhân dân. Tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên nguồn lực to lớn cả về vật chất và tinh thần. Đồng thời thể hiện tinh thần hành động thần tốc, quyết liệt, chưa từng có, thể hiện đúng phương châm "Thần tốc, táo bạo, quyết liệt, hiệu quả". Chiến dịch được triển khai như một chiến dịch đặc biệt trong thời bình, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn.



"Chiến dịch không chỉ xây dựng lại nhà ở mà còn mang ý nghĩa an sinh, ổn định tâm lý, giúp người dân sớm an cư lạc nghiệp, có điều kiện đón Tết Nguyên đán ấm áp, phấn khởi, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chiến dịch Quang Trung đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về sự chỉ đạo, điều hành, phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội và tổ chức thực hiện; có thể vận dụng tạo tiền đề mô hình mẫu cho công tác phòng chống và khắc phục thiên tai trong thời gian tới.

*Chuẩn hóa mô hình Chiến dịch Quang Trung thành mô hình mẫu trong ứng phó, khắc phục thiên tai

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng, trên cơ sở kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai Chiến dịch Quang Trung, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu tổng kết, chuẩn hóa mô hình tổ chức chỉ đạo, điều hành của Chiến dịch Quang Trung để làm mô hình mẫu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới, coi đây là bài học kinh nghiệm quý báu nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong các tình huống khẩn cấp; Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai; đặc biệt là nhà ở chống bão lũ cho người dân khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Khuyến khích áp dụng các mẫu thiết kế nhà an toàn, phù hợp điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và khả năng tài chính của người dân.

"Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương, đồng thời có cơ chế khuyến khích huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Cùng với đó, Bộ trưởng Trần Đức đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai về vật dụng sinh hoạt thiết yếu, công cụ sản xuất, khôi phục sinh kế gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và phát triển bền vững, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, hạ tầng tại các khu vực có nguy cơ cao; tiếp tục đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.